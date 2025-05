Ruszył drugi sezon "Magda gotuje internet". Magda Gessler rozmawiała z Sandrą Hajduk-Popińską

– Że to absolutnie nie jest dla mnie, jestem artystką malarką, nie ma na to ani siły, ani nic. A to w ogóle nie zależy od człowieka, tylko od miłości, od pożądania, od partnera, którego masz, który zapewnia ci takie bezpieczeństwo, że posiadanie z nim dzieci jest największym szczęściem. A potem zdarzyło mi się to niechcący. To było cudowne – wspominała restauratorka, która ma syna Tadeusza Müllera i córkę Larę Gessler.