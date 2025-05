Premier Donald Tusk przeprasza za opieszałość rządu

Podczas niedzielnego przemówienia premier Donald Tusk podkreślał, że wierzy w siłę i potęgę Polski. Równocześnie postanowił jednak przeprosić za to, że działania rządu nie są tak szybkie, jak wszyscy by tego chcieli.

– Przepraszam, bo spodziewaliście się wszyscy, ja też, że będzie więcej, że będzie szybciej, że będzie mocniej. Czekacie też pewnie na słowo 'proszę', kolejne tak rzadkie w polityce. Tak, proszę was, bardzo was proszę, dajcie nam siłę, bądźcie źródłem tej siły, tej pozytywnej energii, po to, żebyśmy mogli zmienić Polskę tak, jak sobie to obiecaliśmy – zaznaczył premier Donald Tusk.