Rafał Trzaskowski wezwał też wyborów do mobilizacji i głosowania podczas wyborów 1 czerwca. Po krótkim przemówieniu powitał na scenie prezydenta elekta Rumunii. To ważne, ponieważ udało mu się zwyciężyć z konserwatywną prawicą.

Marsz Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Prezydent Rumunii nazwał kandydata PO prezydentem Polski

– Przyjechałem do Warszawy, bo mamy te same wartości i priorytety – zaczął nowy prezydent Rumunii Nicușor Dan.

Podkreślił on, że Polska zawsze wspierała Rumunię, dlatego, że teraz on przyjechał wesprzeć Polaków. Podziękował też Donaldowi Tuskowi.

– Wybory to coś, co określa wspólnotę. (...). Wartości, w które my wierzymy to demokracja, wolność, państwo prawa, wolność słowa – dodał, co zostało przyjęte aplauzem. – W wyborach chodzi także o pragmatyzm każdego z nas. W globalnej konkurencji nie możemy się rozwijać inaczej, jak tylko w zjednoczonej Unii Europejskiej. Wierzę, w silną Polskę w silnej Unii Europejskiej – kontynuował.