Co obejrzeć z dzieckiem w kinie w Dniu Dziecka? Fot. Warner Bros. - Legendary Entertainment - Vertigo Entertainment // Fot. kadr z filmu "Lilo & Stitch"

1 czerwca to święto wszystkich dzieci. Jak spędzić ten dzień w przyjemny sposób? Co dać w prezencie młodszym i nieco starszym? Dobrym pomysłem może być bilet do kina. Przygotowałam listę ciekawych kinowych propozycji na Dzień Dziecka. Od nowych odsłon bajek, wyjątkowych animowanych historii, po kontynuacje legendarnych filmów.

"Lilo & Stitch" – świetnie oceniany remake kultowej bajki

Wartym uwagi wśród najnowszych filmów familijnych jest ten o Lilo i Stitchu. To aktorska wersja kultowej animacji z 2002 roku.

W postać Lilo Pelekai wcieliła się debiutującej na ekranie Maia Kealoha. Dziewczynka marzy o przyjacielu – "takim na zawsze". Nagle w jej domu pojawia się stworek – Stich, który okazuje się psotnym uciekinierem z kosmosu. Tworzy się między nimi wyjątkowa więź, która pozwala zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń oraz to, że najbardziej w życiu liczą się najbliżsi, którzy nigdy nie zostawią nas w potrzebie.

Za kamerą "Lilo & Stitcha" stanął twórca nominowanego do Oscara "Marcela Muszelki w różowych bucikach", Dean Fleischer Camp. Choć Disney w ostatnim czasie zasypuje widzów remake'ami kultowych bajek, to otrzymują one mieszane recenzje od krytyków filmowych. "Lilo & Stitch" wyróżnia się na ich tle. Jak dotąd zebrał dobre opinie. Film można oglądać w kinach (Cinema City, Multikino i Helios) od 23 maja.

"Minecraft: Film" – ulubieńcy tej gry będą zachwyceni

Survivalowa gra Minecraft, stworzona przez Markusa Perssona, od lat podbija serca wielu dzieci i młodzieży. Na wielki ekran trafiła niedawno jej filmowa wersja.

Fabuła przedstawia historię czterech "nieudaczników", którzy trafiają do portalu Nadziemia – "dziwacznej krainy pełnej sześcianów". Aby wrócić do domu, bohaterowie muszą zapanować nad chaotycznym światem i ochronić go przed złem, które mu zagraża. Pomaga im w tym doświadczony, ale ekscentryczny gracz o imieniu Steve (w tej roli prześmieszny Jack Black).

"Minecraft: film" jest we wszystkich kinach w Polsce od kilku tygodni, ale już ma na swoim koncie sukces. Pobił rekord, zyskując miano najlepszego debiutu w historii filmowych adaptacji gier. Wcześniej korona ta należała do "Super Mario Bros. Film" z 2023 roku, w którym również wystąpił Black.

W obsadzie kinowego hitu wystąpili m.in. Jason Momoa (Aquaman), Emma Myers ("Wednesday"), Jennifer Coolidge ("Biały Lotos"), Danielle Brooks ("Orange Is the New Black") i Sebastian Eugene Hansen ("Tylko sprawiedliwość"). Reżyserem został natomiast Jared Hess ("Napoleon Wybuchowiec").

"Świnka Peppa poznaje dzidziusia" – coś dla młodszych widzów

"Mama Świnka jest w ciąży" – takie wieści obiegły media już jakiś czas temu. Okazało się, że powiększenie rodziny Świnki Peppy zwiastowało nową serię lubianej bajki, która trafi tuż przed Dniem Dziecka do kin. "Świnka Peppa poznaje dzidziusia" – taki tytuł nosi 10 odcinków animacji, zebranych w całość. Twórcy przygotowali też 6 nowych piosenek.

"Wyrusz do kina, by wraz ze Świnką Peppą i jej rodziną przygotować się na wyjątkową przygodę: przyjście na świat maleńkiej świnki! To idealny czas, by przeprowadzić remont całego domu, kupić nowy samochód oraz stworzyć cudowne wspomnienia z bliskimi" – opisują producenci.

Już wiadomo, że Świnka Peppa będzie miała młodszą siostrzyczkę. Przypomnijmy, że ta brytyjska kreskówka o przygodach zabawnej świnki i jej najbliższych jest nadawana już od ponad 20 lat. Pierwszy odcinek zadebiutował 31 maja 2004 roku. Ta pozycja przeznaczona jest raczej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest wielu jej zwolenników i przeciwników, ale nie da się ukryć, że opanowała branżę dziecięcą, podobnie jak "Psi Patrol" i Elsa.

"Kayara niepokonana" – nowa animacja, podobna do "Vaiany"

To propozycja, która łączy w sobie lekcję historii, odwagi i dziewczęcej sprawczości. Jeśli, Twoje dzieci polubiły wcześniej słynną "Vaianę" czy "Niezgaszalnych", to bez wątpienia ten film im się spodoba. "Kayara niepokonana" jest opowieścią o tym, jak podążać za swoimi marzeniami i nigdy się nie poddawać.

Akcja animowanej produkcji toczy się w Ameryce Południowej. Widzowie mają okazję poznać niezwykłą cywilizację Inków. W samym centrum legendarnego państwa rodzi się zagrożenie. Główną bohaterką jest tytułowa Kayara, która marzy o tym, aby zostać pierwszą dziewczyną – posłem. W męskim przebraniu staje do Wyścigu Posłańców.

Gdy przypadkiem wychodzi na jaw prawdziwa tożsamość Kayary, grozi jej dotkliwa kara. Nastolatka może jednak liczyć na doping ze strony pewnego młodego księcia i swojego wiernego chomika. Młodzi widzowie będą mogli przyglądać się w filmie jej przygodom w drodze do osiągnięcia celu. Na horyzoncie wciąż jednak będą czaiły się zagrożenia – w tym hiszpańscy konkwistadorzy. Kayara dzielnie walczy tam nie tylko o siebie, ale o przyszłość całego ludu. Film jest dostępna we wszystkich kinach w Polsce od 9 maja.

"Dziadku, wiejemy!" – polska propozycja filmu familijnego

Za tym tytułem stoi polski kobiecy team. Reżyserką została Olga Chajdas ("Nina", "Imago", 3x miłość", "Kobieta budzi się rano"), a producentkami Karolina Galuba i Małgorzata Małysa. – Chciałybyśmy, żeby ten film był okazją do wspólnego wyjścia do kina całej rodziny. I żeby potem ta rodzina miała o czym rozmawiać [...] to opowieść o niezwykłych przygodach, do których wystarczy mieć dobre towarzystwo. To także film o kłopotach z komunikacją w rodzinie i o tym, co może z tego wyniknąć – opisywały twórczynie w materiale promocyjnym.

W produkcji pt. "Dziadku, wiejemy" główną bohaterką jest Jagoda (w tej roli Anna Nowak) – uciekająca w świat wyobraźni nastolatka, która ma burzliwą naturę. Podobnie zresztą jak jej dziadek Jeremi (Jan Peszek). Poznajemy go w momencie, gdy grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego, bowiem wywoływał w domu spokojnej starości niemały zamęt.

Jedynym sposobem, aby senior nie musiał przenieść się do placówki medycznej, jest zamieszkanie w domu córki Marty (Agnieszka Grochowska). Ta jednak nie jest za bardzo skłonna, aby się na to zgodzić. Murem za dziadkiem staje natomiast jego wnuczka Jagoda. Postanawia "wykraść" go z domu spokojnej starości i wyruszyć z nim w nieznaną podróż.

W pogoń za nimi rusza m.in. szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. Film "Dziadku, wiejemy" ma już na swoim koncie pierwsze recenzje. Jest chwalony za dobór obsady i fabułę.

"Honey" – idealna propozycja dla nastolatków

To dzieło duńskiej reżyserki Natashy Arthy może się okazać idealną propozycją dla nastolatków. W "Honey" poruszane są takie tematy jak: dorastanie, rodzinne tajemnice i skryte marzenia. Arthy skupiła się na tym, aby pokazać, jak bohaterowie radzą sobie z trudnymi emocjami, jak budują relacje, w których ważna jest szczerość i dlaczego warto mieć odwagę w podążaniu za własną pasją.

Postać Honey stworzyła Selma Dali Pape, która miała już doświadczenie przed kamerą (wystąpiła wcześniej w "Agencie"). Nastolatka próbuje odnaleźć się w pełnej wyzwań codzienności: rozpoczyna naukę w nowej szkole, poznaje swoich rówieśników, jej rodzice się rozstają. Dziewczynka czuje się nieco osamotniona. Ukojenie odnajduje w swojej pasji, którą jest muzyka i gra na gitarze.

Marzy o tym, aby dołączyć do szkolnego zespołu muzycznego, którego częścią jest Liam, jej crush. Przypadkowo odkrywa też, że – wbrew opowieściom matki – jej dziadek (Jesper Christensen) jednak żyje. Nastolatka odnajduje go w domu spokojnej starości. Okazuje się, że senior także był kiedyś muzykiem. Wkrótce między nimi zrodzi się międzypokoleniowa więź, która pozwoli obojgu lepiej zrozumieć siebie i własne potrzeby. "Honey" można już oglądać w polskich kinach (m.in. w Cinema City).

"Karate Kid: Legendy" – powrót do legendarnej historii

To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Wejdzie do kin akurat 30 maja tuż przed Dniem Dziecka. Mowa o "Karate Kid: Legendy" w reżyserii Jonathana Entwistle’a. To szósty obraz z kultowej serii Karate Kid, będący jednocześnie sequelem serialu "Cobra Kai" i filmu "Karate Kid" z 2010 roku.

Ta historia może połączyć kilka pokoleń, warto więc wybrać się na nią całą rodziną. Pierwsze wzmianki o powstaniu tego tytułu pojawiły się już kilkanaście lat temu. Mimo licznych perturbacji, związanych z produkcją, ostatecznie film został zrealizowany i chętni będą go mogli zobaczyć także we wszystkich kinach w Polsce.

Akcja rozgrywa się trzy lata po wydarzeniach z serialu "Cobra Kai". Główny bohater Li Fonga (Ben Wang) po rodzinnej tragedii przenosi się z Chin do Nowego Jorku. Staje tam w obliczu wyzwań i własnych lęków. Nieoczekiwanie trafia pod skrzydła dwóch mistrzów karate: Mr. Hana (Jackie Chan) i legendarnego Karate Kida Daniela (Ralph Macchio). Oboje chcą pomóc mu odnaleźć siłę i wiarę w siebie oraz doprowadzić go do zwycięstwa w zawodach.

Kinowych propozycji na Dzień Dziecka jest więc wiele. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie i najbliższych.