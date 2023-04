Wleciały pierwsze recenzje "Super Mario Bros". Film "oddaje hołd grze"

Na ten tytuł fani włoskiego hydraulika stworzonego przez Shigeru Miyamoto czekali od lat. Właśnie ukazały się pierwsze recenzje "Super Mario Bros. Film". Jak można się było spodziewać, zdania krytyków są podzielone. Jedni chwalą twórców za poczucie humoru (zwłaszcza gratulują wyczucia Jackowi Blackowi), drudzy zaś nie ukrywają rozczarowania.

W sieci pojawiły się pierwsze opinie na temat "Super Mario Bros. Film" z Chrisem Prattem i Anyą Taylor-Joy. Fot. kadr z filmu "Super Mario Bros. Film"

"Super Mario Bros. Film" ukaże się w kinach już w maju. Właśnie opublikowano pierwsze recenzje na temat animowanej adaptacji kultowej gry Nintendo z Chrisem Prattem.

Zdania krytyków są podzielone.

W obsadzie produkcji oprócz gwiazdora "Strażników Galaktyki" znaleźli się również Anya Taylor-Joy, Jack Black i Seth Rogen.

"Super Mario Bros. Film" - fabuła, obsada, data premiery

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, po raz pierwszy zwiastun "Super Mario Bros. Film" przedstawiono podczas New York Comic Conu 2022 roku. Wówczas podano również datę premierzy oczekiwanego dzieła, która w Polsce została wyznaczona na 26 maja.

Z trailera adaptacji gry Nintendo można wywnioskować, że celem złoczyńcy zwanego Bowserem będzie podbicie wielu krain. Na jego drodze stanie oczywiście hydraulik Mario, który wraz z przyjaciółmi zrobi wszystko, byle tylko nie dopuścić do urzeczywistnienia planów jaszczura i jego popleczników.

Głosu głównemu bohaterowi udzielił Chris Pratt ("Strażnicy Galaktyki"). W pozostałych rolach usłyszymy: Anyę Taylor-Joy ("Gambit Królowej"), Charliego Daya ("Szefowie wrogowie"), Jacka Blacka ("Szkoła rocka"), Keegan-Michaela Keya ("Key & Peele"), Setha Rogena ("Supersamiec"), Freda Armisena ("Wednesday"), Sebastiana Maniscalco ("Irlandczyk"), Charlesa Martineta (głos Mario i Luigiego w grach) oraz Kevina Michaela Richardsona ("The Cleveland Show").

"Super Mario Bros. Film" - pierwsze recenzje

W niedzielę 2 kwietnia zniesiono embargo na publikowanie reakcji krytyków w mediach społecznościowych. "Erik Davis z portalu Fandango opisał adaptację gry "listem miłosnym do każdej odsłony Mario". "Uwielbiam humor w tym filmie, a zwłaszcza Bowsera, któremu użyczył głosu Jack Black" – napisał w krótkim wpisie zagraniczny dziennikarz. Andre Segers, założyciel kanału GameXplain na YouTube, określił film animowany z Prattem mianem "zachwycającej i emocjonującej przejażdżki, które jest równie radosna, co magiczna". "To film stworzony przede wszystkim dla fanów Mario i - pomimo nieco płytkiej narracji - jest świetny. Prawie wzruszyłem się do łez" – oznajmił na Twitterze.

Wśród licznych zachwytów można jednak znaleźć także głosy niezadowolenia. "Naprawdę chciałem go polubić, ale niestety tak się nie stało. Kilka solidnych scen oddaje ducha gry, ale większość z nich jest po prostu zbyt głupia, a fabuła prosta, pełna kiepskich dowcipów i złego doboru piosenek. Wygląda świetnie, ale byłem bardziej znudzony i zirytowany niż zabawiony" – czytamy w opinii Germaina Lussiera z Gizmodo.

Warto mieć na uwadze, że oficjalna premiera "Super Mario Bros. Film" odbyła się 1 kwietnia w Los Angeles. W Stanach Zjednoczonych tytuł trafi na duży ekran 5 kwietnia.