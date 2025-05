Wiele osób twierdzi, że Nawrocki podczas debaty brał snus. Nie jest to do końca prawda. Snus to rodzaj używki tytoniowej, tzw. bezdymna alternatywa dla tytoniu. Nie jest jednak czymś nowym, od dawna był popularny w Skandynawii. Wymyślono go w XVII wieku w Szwecji. Jest tam bardzo popularny. Szwedzi już podczas akcesji do UE (w 1995 roku) zastrzegli, że przepisy zakazujące snusu nie wejdą u nich w życie.