Przypomnijmy: Karol Nawrocki chce wykonać testy na obecność różnych substancji, w tym narkotyków i zaprasza do tego również Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery, jaką wywołał gest kandydata PiS z debaty prezydenckiej.

Nawrocki w pewnym momencie na wizji coś "wziął". Wywołało to spekulacje na temat przyjmowania narkotyków. Sam zainteresowany najpierw tłumaczył, że była to guma. Okazało się, że to saszetka nikotynowa.

Politycy PiS natychmiast rozpoczęli w sieci akcję insynuowania, że jeśli Trzaskowski nie podda się testom, to znaczy, że się boi i że ma coś do ukrycia.

– Zapytajcie się pana Karola, co on wczoraj robił. Niech pan Karol się tłumaczy – rzucił Trzaskowski w odpowiedzi na pytania , czy podda się testom na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie.

Bardzo krótkiej i celnej odpowiedzi na to pytanie udzielił Krzysztof Stanowski, do niedawna jeden z kandydatów do urzędu prezydenta, nie pałający przesadną sympatią do Rafała Trzaskowskiego, wielokrotnie ostro go krytykujący.