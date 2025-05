Dzwoni prywatny numer? Uważaj! To mogą być oszuści! Historia pani Oli mogła się skończyć inaczej. Fot. Stanisław Bielski/East News

W tej sprawie z redakcją naTemat skontaktowała się pani Ola. Ostrzega ona przed połączeniami z prywatnych numerów. Sama przeżyła taką sytuację, nie dała się nabrać, ale nie każdy może mieć tyle szczęścia. To kolejna nowa forma oszustwa.

Niepokojący telefon z numeru prywatnego

"Dzwoni do mnie prywatny numer - odbieram" – tak swoją opowieść zaczyna pani Ola. Rozmowa, która początkowo wydawała się zwyczajna, szybko przybrała nieoczekiwany i niepokojący obrót.

Ja: Halo

Osoba: Halo, dzień dobry.

Ja: Dzień dobry.

Osoba: Dzień dobry pani Aleksandro.

Ja: Dzień dobry.

Osoba: Dzień dobry pani Aleksandro, dzwonimy, bo złożyła pani wniosek o kredyt do City Banku.

Ja: Tak? Hahaha (zaśmiałam się zdziwiona).

Osoba: He he he! (przedrzeźnianie mojego głosu).

Rozłączył się.

Pani Ola doskonale pamiętała, że nie składała żadnego wniosku. Połączenie z prywatnego numeru, z banku wydało jej się podejrzane, dlatego nie dała się wciągnąć w dalszą dyskusję. Zaskakujące jest zachowanie dzwoniącego – przedrzeźnianie i nagłe rozłączenie się. To pokazuje, że oszuści telefoniczni stają się coraz bardziej bezczelni.

Jak działają oszuści dzwoniący z prywatnych numerów?

Scenariusz, z którym spotkała się pani Ola, jest typowy dla wielu prób wyłudzenia danych osobowych lub nakłonienia do podjęcia niekorzystnych działań finansowych.

Ukrycie tożsamości: Dzwonienie z numeru prywatnego lub numeru zastrzeżonego ma na celu uniemożliwienie identyfikacji i zablokowania numeru przez ofiarę. Zdobycie zaufania: Użycie imienia ofiary (jak w przypadku "Pani Aleksandry") ma na celu uwiarygodnienie rozmówcy. Dane te mogły wyciec z różnych baz lub zostać pozyskane w inny nielegalny sposób. Pretekst kontaktu: Częstym pretekstem jest rzekomy wniosek o kredyt , informacja o podejrzanej transakcji na koncie, konieczność dopłaty do paczki czy aktualizacja danych w jakiejś instytucji. Celem jest wywołanie presji lub zaciekawienia. Cel oszustwa: Może to być próba wyłudzenia danych logowania do bankowości , danych z dowodu osobistego, numeru PESEL, kodów BLIK, a nawet nakłonienie do zainstalowania złośliwego oprogramowania.

Jak się chronić przed oszustami dzwoniącymi z prywatnych numerów?

Bądź czujny wobec prywatnych numerów: Jeśli nie spodziewasz się telefonu z numeru zastrzeżonego , podchodź do takiej rozmowy z dużą ostrożnością. Nigdy nie podawaj danych przez telefon: Banki i inne instytucje finansowe nigdy nie proszą o podanie pełnych danych logowania, kodów SMS czy danych karty kredytowej podczas rozmowy telefonicznej, którą same zainicjowały. Nie ufaj rozmówcy bezgranicznie: Nawet jeśli zna Twoje imię lub inne dane, nie oznacza to, że jest tym, za kogo się podaje. Weryfikuj informacje: Jeśli masz wątpliwości, rozłącz się i samodzielnie skontaktuj z daną instytucją (np. bankiem) dzwoniąc na oficjalny numer podany na jej stronie internetowej. Nigdy nie oddzwaniaj na podejrzane numery. Nie działaj pod presją czasu: Oszuści często próbują wywołać poczucie pilności, abyś nie miał czasu na zastanowienie. Zgłaszaj próby oszustwa: Każdą próbę wyłudzenia danych warto zgłosić na policję oraz do CERT Polska.

Historia pani Oli pokazuje, że czujność i zdrowy rozsądek to nasza najlepsza broń w walce z telefonicznymi oszustami. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych danych osobowych i finansów zależy w dużej mierze od nas samych. Nie dajmy się nabrać na połączenia z prywatnych numerów i zawsze weryfikujmy tożsamość dzwoniącego, zwłaszcza gdy rozmowa dotyczy spraw finansowych.