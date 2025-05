Premiery filmów "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars" opóźnione

"Avengers: Doomsday", bo taki tytuł nosi kolejny sztandarowy produkt duetu Marvel Studios i The Walt Disney Company, przedstawiono jako powrót Roberta Downeya Jr. ( "Oppenheimer" ) do MCU, ale nie w roli sarkastycznego multimiliardera a jako wariant superzłoczyńcy imieniem Dr. Doom.

Krótko po pierwszej zapowiedzi wytwórnia ogłosiła gwiazdorską obsadę produkcji z 6. fazy MCU, w której znaleźli się m.in. Chris Hemsworth ("Furiosa") jako Thor, Tom Hiddleston ("Nocny recepcjonista") jako Loki, Pedro Pascal ("The Last of Us") jako Reed Richards, Ian McKellen (trylogia "Władca Pierścieni") jako Magneto i Florence Pugh ("Nie martw się, kochania") jako Yelena Belova.