W trzecim sezonie nagrodzonego 15 statuetkami Emmy "Białego Lotosu" trafiamy wraz z nowymi rozpieszczonymi i problematycznymi wczasowiczami do kolejnego luksusowego kurortu White Lotus, ale tym razem położonego w Tajlandii. W atmosferze spirytualizm poznajemy mroczne sekrety gości hotelu, wśród których znalazły się trzy plotkujące przyjaciółki. Jedną z nich jest Laurie Duffy, w którą wcieliła się Carrie Coon.

"Biały Lotos" nie jest jedyną rolą, która pozwoliła rozwinąć skrzydła amerykańskiej aktorka. Za kostiumowy serial "Pozłacany wiek" i adaptację "Fargo" otrzymała dwie nominacje do telewizyjnych Oscarów (wspomnianych wcześniej nagród Emmy). W jej filmografii widnieją też takie tytuły jak "Pozostawieni", "Jego trzy córki" i "Zaginiona dziewczyny" Davida Finchera . Coon miała nawet szansę dołączyć do wielkiej rodziny Marvela, ale... nie na długo.

Carrie Coon z "Białego Lotosu" wygląda nie do poznania w "Avengersach" (FOTO)

W 2018 roku Coon została obsadzona jako antagonistka Proxima Midnight w kinowym hicie "Avengers: Wojna bez granic" – jej postać była sojuszniczką Thanosa, który chciał pozbyć się połowy istnień we wszechświecie. Fanom najbardziej zapadła w pamięć scena, w której zła kosmitka walczy z Natashą Romanoff graną przez Scarlett Johansson ("Vicky Christina Barcelona").

Coon widzieliśmy tylko w jednej produkcji od Marvel Cinematic Universe . Jej nazwisko nie znalazło się w obsadzie "Avengers: Koniec gry". Dlaczego? W podcaście "The Big Picture" mąż aktorki, Tracy Letts ("Sierpień w hrabstwie Osage"), ujawnił, że poszło o pieniądze. Twórcy mieli nie zgodzić się na większe wynagrodzenie.

– Wydaje mi się, że (red. przyp. – Marvel) odezwał się do niej z propozycją udziału w kontynuacji. Ona odpowiedziała: "Pierwszy film odniósł największy kasowy sukces w historii. Zapłacicie mi więcej?". A oni na to: "Nie zapłacimy". Ona stwierdziła więc, że jeśli nie podniosą jej wynagrodzenia, to po prostu nie pojawi się w kolejnej części. Oni odpowiedzieli: "Powinnaś być wdzięczna, że jesteś częścią uniwersum Marvela" – powiedział Letts.