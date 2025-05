Nowa gazetka Lidla (29-31 maja 2025 r.). Lista najlepszych promocji w różnych kategoriach Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Na koniec miesiąca na kontach wielu osób pozostają tylko resztki pieniędzy. Trzeba więc jakoś wytrzymać do następnej wypłaty w pracy. Bez promocji ani rusz. Sprawdziliśmy, co piszczy w najnowszej gazetce Lidla.

Można zaoszczędzić pieniądze m.in. na owocach i warzywach, mięsie, kosmetykach i chemii domowej, a także na niezbędnych produktach dla dzieci. Promocje i przeceny będą od czwartku do soboty (31 maja).

Nowa gazetka Lidla (29-31 maja 2025 r.). Lista najlepszych promocji w każdej kategorii

Owoce i warzywa

Polskie pomidory Jedyne Malinowe, luzem - 7,99 zł/kg (52 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus) Szparagi zielone, 500 g - 7,99 zł/opak. (55 proc. taniej) Banany, luzem - 3,49 zł/kg (50 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus) Jeżyny, 125 g - 4,99 zł/opak. (50 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus) Polska kapusta biała, młoda - 3,99 zł/szt. (50 proc. taniej)

Nabiał, jaja i pieczywo

Mlekovita mleko UHT 3,2%, 1L - 1,89 zł/opak. (przy zakupie sześciu, 50 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus) Złota Nioska świeże jaja ściółkowe, wielkość M, klasa A, 10 szt. - 5,49 zł/opak. (przy zakupie dwóch, 50 proc. taniej, zeskanuj aplikację) Pilos ser Carski w kawałku, XXL, 350 g - 8,49 zł/opak. (przy zakupie dwóch, 28 proc. taniej) Donut czekoladowy z belgijską czekoladą, 53 g - 1,25 zł/szt. (przy zakupie dwóch, 21 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus) Chleb słonecznikowy, 500 g - 3,29 zł/szt. (przy zakupie dwóch, 20 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus)

Mięso i ryby

Pikok kiełbasa śląska, XXL, 1 kg - 9,90 zł (56 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus) Rzeźnik mięso mielone z łopatki wieprzowej, 500 g - 5,49 zł/opak. (przy zakupie dwóch, 50 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus) Pikok Pure parówki z filetem z indyka, XXL, 400 g - 6,49 zł (50 proc. taniej) Rzeźnik polski kurczak - mięso z nogi, XXL, 1 kg - 12,99 zł (40 proc. taniej, zeskanuj aplikację) Ocean Sea paluszki rybne z fileta z mintaja, MSC, 450 g - 11,19 zł/opak. (przy zakupie dwóch, 20 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus)

Napoje

Wszystkie soki Solevita, 1 L - trzeci, najtańszy za grosz (2+1 za grosz, miksuj dowolnie) Prime napój nawadniający, 500 ml, różne rodzaje - 5,99 zł/but. (przy zakupie dwóch, 40 proc. taniej) Tasty Food in a Bottle pełnowartościowy posiłek w butelce, 500 ml - 6,99 zł/szt. (przy zakupie dwóch, 30 proc. taniej) Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite, Dwupak 2x2L - 14,78 zł (cena za butelkę 7,39 zł przy zakupie dwupaku) Kubuś Play napój owocowy lub lemoniada, 400 ml - 2,49 zł

Słodycze i przekąski

Wszystkie słodycze marki Kinder - trzecie, najtańsze za grosz (2+1 za grosz, miksuj dowolnie) Wszystkie musy w saszetkach (np. Kubuś, Solevita, Tymbark) - trzeci, najtańszy za grosz (2+1 za grosz, miksuj dowolnie) Sondey wafelki z kremem mleczno-orzechowym, 250 g - 5,59 zł/opak. (przy zakupie dwóch, 25 proc. taniej) Alesto mieszanka studencka, 200 g - 5,49 zł/opak. (przy zakupie dwóch, taniej, cena poza promocją 6,99 zł) Lay's chipsy, 200 g, różne rodzaje - 9,49 zł (mega paka)

Różności

Polski Cukier biały kryształ, 1 kg - 1,49 zł/opak. (przy zakupie dziesięciu, 50 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus, tylko w piątek, 30.05) Wszystkie lody Bon Gelati z nadzieniem, 900 ml - 35 proc. taniej (przy zakupie dwóch, z kuponem Lidl Plus, miksuj dowolnie) Alesto Selection orzechy nerkowca, 200 g - trzeci produkt gratis (2+1 gratis, z kuponem Lidl Plus, cena poza promocją 11,47 zł/opak.) Jacobs Cronat Gold, kawa rozpuszczalna, 200 g - 31,99 zł/opak. (przy zakupie dwóch, 20 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus) Freshona fasolka szparagowa zielona, mrożona, 450 g - 3,19 zł/opak. (przy zakupie dwóch, 20 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus)

Dla niemowląt

Mleka Hipp 2, 3, 4 lub 5, 550g - drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej (miksuj dowolnie) Wszystkie pieluszki Lupilu Premium - drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej (miksuj dowolnie) Wszystkie kosmetyki Cien kids - drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej (miksuj dowolnie) Lupilu® chusteczki wodne, 99 proc. wody, 50 szt. - trzeci produkt za grosz (2+1 za grosz, cena poza promocją 6,99 zł/opak.) Gerber zupka dla dzieci po 12. miesiącu życia, 250g - czwarty produkt za grosz (3+1 za grosz, cena poza promocją 7,79 zł/szt., miksuj dowolnie)

Kosmetyki i chemia

Wszystkie kosmetyki Nivea - drugi, tańszy produkt 70 proc. taniej (z kuponem Lidl Plus, miksuj dowolnie) Blend-a-med pasta do zębów, XXL, 125 ml - 5,94 zł/szt. (przy zakupie dwóch, 30 proc. taniej, z kuponem Lidl Plus) Persil proszek do prania kolorów, 4,4 kg (80 prań) - 59,99 zł Finish kapsułki do zmywarki Quantum All in 1, 80 szt. - 59,99 zł (0,75 zł/szt.) OnlyBio maska-odżywka, maska lub szampon micelarny do włosów, 200 ml - 11,99 zł/szt. (przy zakupie dwóch, 25 proc. taniej)

