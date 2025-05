Jak zrobić laminację brwi w domu? Najlepsze zestawy z Hebe i Rossmanna Fot. Marek BAZAK/East News

Jak zrobić laminację brwi w domu? Oszczędzam 150 zł miesięcznie

Proces laminacji brwi w domu jest prostszy, niż się wydaje. Wystarczy odpowiedni zestaw, który zawiera wszystkie niezbędne preparaty oraz instrukcję krok po kroku. Zabieg trwa od 20 do 50 minut, a efekty (według mnie) nie różnią się od tych uzyskanych u kosmetyczki.

Ile można zaoszczędzić na laminacji brwi w domu?

Średni koszt laminacji brwi w salonie to około 150 zł za zabieg. Zabieg należy powtarzać co 6–8 tygodni, a czasami co 4–6, co daje roczny koszt rzędu 900–1200 zł.

Dla porównania zestaw do domowej laminacji, taki jak Nikk Mole Perfect Lamination System, kosztuje około 163 zł i wystarcza na 10–12 zabiegów. Oznacza to, że koszt jednego zabiegu wynosi około 16 zł, a roczny koszt to około 96 zł, co daje oszczędność nawet do 1100 zł.

Najpierw przejdźmy przez zestawy najbardziej profesjonalne. Wśród nich najwyższe oceny od użytkowniczek uzyskały...

Top 3 rekomendacje:

Nikk Mole Perfect Lamination System – idealny dla początkujących, oferuje świetny stosunek jakości do ceny. Cena: ok. 160 zł. Do kupienia na Allegro Thuya Zestaw do Laminacji Brwi – dla zaawansowanych amatorek oraz dla kosmetyczek. Oba zestawy są przeznaczone dla profesjonalistów i wymagają doświadczenia w aplikacji. Zawarte w nich produkty pozwalają na wykonanie około 12 zabiegów laminacji brwi. Efekty utrzymują się do 6 tygodni. Świetna jakość z Barcelony. Cena: ok. 240 zł. Puluk Pro Zestaw do Laminacji Brwi – to profesjonalny produkt przeznaczony do domowego zabiegu stylizacji brwi. Dzięki specjalnie opracowanej formule preparaty są bezpieczne i nie szkodzą brwiom.

Wybierając odpowiedni zestaw, możemy cieszyć się pięknymi brwiami przez całe lato, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.

Laminacja brwi – Hebe i Rossmann

To były najbardziej profesjonalne zestawy, które kupicie online. Nie należą do najtańszych, ale najbardziej oddają salonowy efekt, poza tym trwałość sprawia, że to opcja opłacalna.

Przygotowaliśmy dla was także zestawienie najpopularniejszych produktów do laminacji brwi z Hebe i Rossmanna. Łatwe w użyciu, bezpieczne i tanie.

Zestawy do laminacji brwi dostępne w Rossmannie i Hebe

1. Venita Trendy Brows Zestaw do laminacji brwi

Cena: 21,45 zł Dostępność: Drogerie Hebe, Natura Opis: Zestaw zawiera klej, żel do laminacji i żel utrwalający. Według producenta wystarcza na około 20 zabiegów. Opinie użytkowniczek są mieszane; niektóre chwalą efekty, inne zauważają, że produkt może nie działać równie skutecznie na wszystkich typach brwi.

2. Delia Eyebrow Expert zestaw do laminacji brwi Brow Lift

Cena: 39,99 zł Dostępność: Rossmann.pl Opis: Zestaw zawiera niezbędne produkty do przeprowadzenia laminacji brwi w domu.

3. Hean Lamination Brow Gel Żel do brwi

Cena: 11,99 zł Dostępność: Hebe.pl Opis: Żel do stylizacji brwi, który może być używany jako uzupełnienie zabiegu laminacji, pomagając utrzymać efekt przez dłuższy czas. Produkt cieszy się dobrą opinią, z oceną 4.5/5 na podstawie 146 recenzji.

W każdym z zestawów znajdziecie instrukcję laminacji – zabieg zajmuje od 20 do 50 minut i polega na nakładaniu na przygotowane brwi kolejnych produktów, które ostatecznie doprowadzą nas do efektu trwale rozczesanych i ułożonych brwi. Skusicie się?