Polacy uwielbiają bób, ale marnują skórki. Ja robię z nich genialną przekąskę na chrupko

Bób to ten rodzaj warzywa, na który wielu Polaków czeka cały rok. Sezon trwa krótko, a my zajadamy się bobem na potęgę. Wyciągamy z łupiny, zjadamy a skórki siup do kosza. A to błąd i marnotrawstwo! Ze skórek od bobu można zrobić chrupiącą, słoną przekąskę. Parę chwil i chipsy za grosze gotowe.