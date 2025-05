Duża grupa niepewnych

Prawo i Sprawiedliwość: 29,6 proc. Koalicja Obywatelska: 29,2 proc. Konfederacja: 9,5 proc. Lewica: 6,3 proc. Korona Polska Grzegorza Brauna: 5,2 proc. Trzecia Droga: 4,2 proc. Partia Razem: 4,0 proc. inne ugrupowanie: 0,6 proc. trudno powiedzieć: 11,3 proc.

Nawrocki "mniejszym złem"?

Jeśli chodzi o frekwencję, z badania wynika, że 58,9 proc. ankietowanych na pewno pójdzie do urn wyborczych, kolejne 12,9 proc. odpowiedziało "raczej tak". Pozwala to szacować frekwencję wyborczą na 71,8 proc. Oznaczałoby to, że będzie ona znacznie wyższa niż w wyborach przeprowadzonych w 2020 roku, kiedy to w drugiej rundzie zagłosowało 68,2 proc. Polaków. Dla przypomnienia: frekwencja w pierwszej rundzie tegorocznych wyborów prezydenckich wynosiła 67,3 proc.