Rozmówca nawiązał najpierw do sytuacji podczas pandemii COVID-19, o której wcześniej wspomniał Andrzej Duda. Zarzucił prezydentowi kłamstwo, gdy ten powiedział, że pomógł w tamtym okresie przedsiębiorcom.

Ostra reakcja Dudy na pytanie od widza

Widz przywołał osobistą historię. W wyniku pandemii musiał ogłosić upadłość firmy. Jak relacjonował, od państwa otrzymał 5 tysięcy złotych. – Podczas tej upadłości zostałem oskarżony o oszustwo przez innych klientów, ponieważ moja firma poszła w upadłość, zostałem skazany na 12 miesięcy więzienia – mówił na antenie Kanału Zero.

Następnie przeszedł do tematu ułaskawień, powołując się na sprawę posłów PiS – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Był pan łaskawy dla swoich kolegów Wąsika i tego Kamińskiego. Czy pan teraz rzuci monetą? Jeżeli wypadnie reszka, to pan mnie ułaskawi, jeżeli nie wypadnie, to pan mnie nie ułaskawi – pytał mężczyzna.

– Szanowny panie, po pierwsze, bardzo proszę, żeby pan nie insynuował i mogę panu powiedzieć tak, to pan kłamie, dlatego, że pan przeinacza to, co ja powiedziałem – odpowiedział ostro prezydent.