Ta mgiełka z Rossmanna to zamiennik drogiego hitu z Sephory. Słony karmel trzy razy taniej

Jeśli kochasz zapach słonego karmelu, pistacji i wanilii, ale nie chcesz wydawać fortuny, ta mgiełka z Rossmanna może być twoim nowym ulubieńcem. PHEYM. Oasis to perfumowana mgiełka do ciała, która pachnie niezwykle podobnie do kultowej Sol de Janeiro, ale kosztuje nawet trzy razy mniej niż wersja z Sephory!