Zaskoczenie przed wyborami. Pierwsza taka od roku sytuacja z inflacją

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2025 r. o 4,1 proc. w ujęciu rok do roku. A porównaniu z kwietniem, nie dość, że nie poszły w górę, to minimalnie spadły. Ostatnio taka sytuacja zdarzyła się rok temu. Wiemy, co za nią odpowiada.