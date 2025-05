Co chcielibyśmy zobaczyć w serialu "Harry Potter"? Fani mają swoje typy Fot. Kadr z serialu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" / edycja: naTemat

Siedmiotomowa saga J.K. Rowling o chłopcu, który przeżył, już wkrótce zyska nową, serialową odsłonę. Platforma Max intensywnie pracuje nad ekranizacją "Harry’ego Pottera" – showrunnerką projektu została Francesca Gardiner, wcześniej związana m.in. z adaptacją "Mrocznych materii" Philipa Pullmana, a za reżyserię części odcinków odpowiada Mark Mylod ("Menu", "Sukcesja").

Pierwsze ogłoszenia castingowe tylko podsyciły emocje: Dumbledore’a zagra John Lithgow ("Konklawe"), McGonagall – Janet McTeer ("Albert Nobbs"), a Snape’a – Paapa Essiedu ("Mogę cię zniszczyć"). Nick Frost ("Wysyp żywych trupów") wcieli się w Hagrida, a Paul Whitehouse ("Śmierć Stalina") w Filcha. I to dopiero początek.

Serial "Harry Potter". 15 rzeczy z książek, które chcemy zobaczyć

Fani mają jednak mieszane uczucia. Z jednej strony: ekscytacja, że ukochana historia wraca – z drugiej: obawy, że to za wcześnie na reboot, bo przecież ostatni film miał premierę zaledwie w 2011 roku. A filmowa seria jest po prostu kultowa.

Ale jest też nadzieja, że serial wreszcie pokaże wszystko to, na co nie starczyło miejsca w kinowej wersji. W końcu każdy, kilkuodcinkowy sezon ma odpowiadać jednej książce, a to oznacza więcej czasu ekranowego.

I choć wiadomo, że nie da się zadowolić wszystkich, jako fanka mam listę rzeczy, które muszą się w tej wersji pojawić. I nie jestem w tym osamotniona – to najczęstsze fanowskie życzenia. Oto 15 rzeczy, które nowy "Harry Potter" powinien dodać lub rozwinąć.

1. Irytek i duchy

Irytek, szkolny poltergeist, to jedna z najbardziej ikonicznych i komicznych postaci książek, która zupełnie zniknęła z ekranizacji. W serialu musi się pojawić – jako element humoru, chaosu i specyficznego klimatu Hogwartu. Podobnie impreza duchów i więcej interakcji uczniów ze zjawami. Jęcząca Marta i Szara Dama nie wystarczą.

2. WESZ i prawa elfów domowych

Hermiona zakładająca WESZ (Stowarzyszenie Walki o Emancypację Skrzatów Zniewolonych) to nie tylko uroczy wątek, ale też ważny społecznie. Serial może rozwinąć tematykę równości, pokazać inne postawy wobec walki o prawa słabszych i wprowadzić więcej elfów, np. Mrużkę, której też zabrakło w filmach.

3. Huncwoci i ich przeszłość

James Potter, Sirius Black, Remus Lupin i Peter Pettigrew to bohaterowie z ogromnym potencjałem, ale filmowa seria tylko zarysowała ich wątek. A umówmy się, to jeden z najlepszych elementów książek. Serial powinien rozwinąć ich szkolne czasy: Mapę Huncwotów, bycie animagami, ich przyjaźń i konflikt ze Snape’em. Idealny materiał na osobne, dłuższe flashbacki lub nawet (może w przyszłości?) spin-off, o którym fani marzą od lat.

Fot. Kadr z filmów "Harry Potter"

4. Ród Gauntów i geneza Voldemorta

W filmach po macoszemu potraktowano przeszłość Voldemorta i jego rodziny. Tymczasem historia rodu Gauntów to mroczny, fascynujący fragment uniwersum. W serialu powinna się pojawić w całości – jako pełnoprawna opowieść o genezie największego czarnoksiężnika.

5. Przemiana Dudleya

W książkach Dudley Dursley, choć długo był dręczycielem Harry’ego, przechodzi przemianę – i to ważną. Scena jego pożegnania z Harrym została nawet nakręcona do filmów, ale ją wycięto. W serialu mamy więcej czasu, więc warto przywrócić ten wątek – dla głębi i realizmu bohatera, ale i podbicia emocjonalności.

6. Neville i jego rodzice

Historia Franka i Alice Longbottomów, torturowanych przez Śmierciożerców i leczonych w Szpitalu Świętego Munga, to przejmujący (i ważny) element książek. W serialu można więcej pokazać o Neville’u Longbottomie jako potencjalnym Wybrańcu, o jego traumie i o tym, jak wyrasta na bohatera na własnych zasadach.

Fot. Kadr z filmów "Harry Potter"

7. Historia Lupina i Tonks

Tonks i Lupin to para, która w książkach zdobyła serca fanów, ale w filmach ich relacja została zaledwie zarysowana. Ich związek to materiał na naprawdę poruszający i dojrzały wątek romantyczny. Mimo że byli skrajnie różni, połączyło ich uczucie, które rodziło się powoli, w ukryciu i w trudnych czasach, a niestety zakończyło się tragicznie.

A skoro mówimy o niedocenionych parach, warto dać więcej przestrzeni Billowi i Fleur. Ich miłość przetrwała wojnę, uprzedzenia i atak wilkołaka. Fleur zasługuje na coś więcej niż tylko kilka scen i stereotyp pięknej, zimnej Francuzki. To wojowniczka, która, kiedy Bill został oszpecony, powiedziała: "To wciąż ten sam Bill". Więcej takiej miłości w serialu, prosimy!

8. Quidditch, lekcje, punkty, czyli codzienność w Hogwarcie

Fani (w tym ja) chcą prawdziwego życia szkoły: lekcji Historii Magii, Opieki nad Magicznymi Stworzeniami, Obrony przed Czarną Magią. Więcej interakcji z nauczycielami, więcej nauki i codziennej rutyny w szkole. A oprócz tego quidditch! Mecze, treningi, rywalizacja – to wszystko można pokazać szerzej. Quidditch w filmach bywał tylko dodatkiem, w serialu niech będzie częścią codzienności uczniów.

9. Ministerstwo Magii i polityka

Biurokracja, intrygi i Departament Tajemnic – to wszystko brzmi jak polityczny thriller, a jednak było w książkach! Serial może dać temu wątkowi oddech: polityczne decyzje, machinacje Korneliusza Knota, wątek Percy'ego Weasleya, a także pełne przedstawienie Departamentu Tajemnic. Polityka na ekranie nie musi być nudna, co pokazały, chociażby "Gra o tron" i "Ród smoka".

Fot. Kadr z filmów "Harry Potter"

10. Więcej różnorodności w Hogwarcie

Serial to okazja, by świat czarodziejów pokazać jako bardziej inkluzywny. Nie tylko pod względem etnicznym (chociaż czarny Snape oburzył fanów i tak będzie zapewne w przypadku każdej kontrowersyjnej decyzji castingowej), ale również w kontekście kulturowym i queerowym.

Fani chcą zobaczyć Dumbledore’a i jego homoseksualną orientację, która w końcu stała się kanoniczna, oraz bardziej wyeksponowaną relację z Grindelwaldem z młodości. Twórcy powinni również wyraźnie oddzielić przekaz serialu od kontrowersji wokół transfobicznych wypowiedzi J.K. Rowling, choć może to być trudne, biorąc pod uwagę, że autorka jest (niestety) jednym z producentów wykonawczych show. Ale to naprawdę można zrobić dobrze.

11. Ginny Weasley w końcu z charakterem

Filmowa Ginny była... no cóż, głównie tłem. A szkoda, bo książkowa Weasleyówna to zupełnie inna postać – charyzmatyczna, błyskotliwa, zadziorna i bardzo odważna. Wyrasta na jedną z najciekawszych bohaterek serii – gra w quidditcha, nie boi się powiedzieć, co myśli, i zawsze stoi murem za tymi, których kocha.

W serialu czas to naprawić. Pokazać jej rozwój – od nieśmiałej dziewczynki z pierwszej klasy po silną, niezależną młodą kobietę. Z humorem, iskrą i własnym zdaniem. Bo taka właśnie jest Ginny w książkach – i taka powinna być na ekranie.

I przede wszystkim: relacja z Harrym. Ich związek w filmach był pozbawiony chemii i sensu (nieszczęsna scena z wiązaniem butów...). Tymczasem w książkach ta historia dojrzewa powoli i naturalnie, bo Harry i Ginny nie byli przypadkową parą – łączy ich coś więcej niż tylko wspólne przygody. Serial ma szansę pokazać to, czego zabrakło w filmach i trzymam kciuki, żeby tego nie zepsuł.

Fot. Kadr z filmów "Harry Potter"

12. "Pojedynek o północy", Ludo Bagman i inne smaczki

Jedna z pierwszych przygód Harry'ego i Rona – nocne wyzwanie rzucone przez Malfoya – nie trafiła do filmów. Takich smaczków jest więcej i serial może je spokojnie przywrócić. Ot, chociażby Ludo Bagman, barwna postać, której zabrakło w ekranizacji "Czary Ognia". Jego obecność to też szansa, by więcej powiedzieć o pieniądzach w świecie czarodziejów – kłopotach Weasleyów, hazardzie, zarobkach, ale też zamożności Harry'ego, który zresztą pomógł potem finansowo bliźniakom George'owi i Fredowi.

13. Wiek rodziców Harry’ego

W filmach James i Lily wyglądali na czterdziestolatków. Tymczasem mieli po 21 lat, gdy zginęli. Serial może to oddać – i obsadzić młodszych aktorów, żeby historia nabrała więcej tragizmu. Zresztą podobnie jest z resztą Huncwotów, którzy w filmach byli znacznie starsi niż w rzeczywistości, a przypomnijmy, że Syriusz Black był zaledwie 36-latkiem, kiedy w "Zakonie Feniksa" zabiła go Bellatrix Lestrange. Severusa Snape'a zagra 34-letni Paapa Essiedu, więc już coś zaczyna dziać się w tym kierunku.

14. Magia, która wygląda naprawdę magicznie

Efekty w filmach były jak na swoje czasy świetne, ale teraz technologia poszła do przodu. Jednak same imponujące efekty specjalnie nie wystarczą – serial "Harry Potter" powinien być piękny wizualnie, z wyjątkowym stylem i atmosferą. Magia powinna zachwycać, jak za pierwszym razem, gdy przeczytaliśmy pierwszy tom książki i obejrzeliśmy pierwszą część filmu. Nie będzie magicznie? Nowy "HP" będzie porażką.

