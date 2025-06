W poniedziałek 2 czerwca rano doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji na Etnie. Z informacji przekazanych przez włoskie media wynika, że dochodzi tam do niebezpiecznego zapadania się materiału na północnym zboczu krateru południowo-wschodniego.

Turyści zaczęli uciekać. Etna nagle zaczęła wyrzucać z siebie fontannę lawy

Wulkany są nieprzewidywalne. Etna udowodniła to w poniedziałek 2 czerwca. W momencie, kiedy turyści wędrowali ku jej kraterom, w tym południowo-wschodnim doszło do zawalenia części materiału. To spowodowało reakcję łańcuchową.