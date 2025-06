Ryanair rozpoczął jesienną ekspansję. Dopiero co informowaliśmy, że w październiku zostaną otwarte dwie nowe trasy z Polski , a dokładnie z Krakowa i Rzeszowa. Teraz przyszedł czas na kolejną nowość z Wrocławia, ale ta będzie dostępna dopiero od grudnia.

Nowa trasa Ryanaira z Polski. Polecimy do Wielkiej Brytanii

Już pod koniec maja informowaliśmy, że od grudnia lotnisko we Wrocławiu doczeka się nowej trasy. W grudniu pierwszy samolot poleci stamtąd do hiszpańskiej Sewilli. Okazuje się jednak, że nie będzie to jedyna nowość od Ryanaira dla turystów latających z Dolnego Śląska.