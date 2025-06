Filip Chajzer miał wypadek na motocyklu. Nie do wiary, co spotkało go później w szpitalu

Filip Chajzer w najnowszym poście w mediach społecznościowych wyznał, że miał wypadek na motocyklu i trafił do szpitala. Niesamowite, co spotkało go w placówce medycznej. Były prezenter TVN wspomniał o ratowniku, który udzielał mu pomocy po zdarzeniu.