W poniedziałek 2 czerwca po godz. 19:00 na koncie Karola Nawrockiego na X pojawił się obszerny wpis. To pierwszy komentarz prezydenta-elekta po ogłoszeniu oficjalnych wyników przez PKW. Kandydat PiS zdobył 50,89 proc. i to on na początku sierpnia przejmie schedę po Andrzeju Dudzie.