To będzie muzyczne wydarzenie roku! Billie Eilish, zdobywczyni dziewięciu nagród Grammy i dwóch Oscarów, po raz pierwszy wystąpi w Polsce, a jej dwa koncerty – zaplanowane na 3 i 4 czerwca 2025 roku w krakowskiej TAURON Arenie – przyciągają tłumy fanów z całego kraju. Trasa "Hit Me Hard and Soft" wzbudza ogromne emocje na całym świecie i wszystko wskazuje na to, że Kraków przeżyje teraz jedno z największych wydarzeń muzycznych ostatnich lat.

Koncerty Billie Eilish w Krakowie. Jej głos słychać nawet w... tramwaju

Ale to nie koniec wrażeń – Billie przygotowała dla swoich fanów coś naprawdę wyjątkowego. W tramwaju jadącym pod TAURON Arenę można usłyszeć… jej głos. Artystka nagrała specjalną, rozszerzoną zapowiedź przystanku, zastępując charakterystycznego Roberta Makłowicza. Choć dotyczy to tylko jednej stacji, pasażerowie są zachwyceni – dla wielu to niespodzianka, której zupełnie się nie spodziewali.

To miły akcent, ale też część większego planu – Eilish od lat angażuje się w działania na rzecz klimatu i promuje bardziej zrównoważony styl życia. Organizatorzy koncertów zachęcają do przyjazdu komunikacją miejską lub carpoolingu, by zminimalizować ślad węglowy.

