Sytuacja w poniedziałkowe popołudnie była bardzo dynamiczna. Z informacji przekazanych przez włoskie media wynika, że 12 osób, w tym dzieci, zostało rannych z powodu ogromnego dębu, który spadł na turystów w Wenecji. Jedna osoba była reanimowana. Dodajmy, że do zdarzenia doszło w okresie szczytu turystycznego, kiedy to podróżnych jest znacznie więcej.

W Wenecji drzewo spadło na turystów. Kilkanaście osób rannych

Piazzale Roma to punkt, który doskonale znają wszyscy turyści odwiedzający Wenecję. To właśnie stamtąd odjeżdżają wszystkie autobusy, którymi można dotrzeć do miasta na wodzie. Tam również zatrzymują się taksówki zabierające turystów.

Ludzie zaczęli uciekać, ale nie każdemu się to udało. Rannych zostało w sumie nawet 12 osób. W najgorszym stanie jest kobieta, która siedziała na betonowym murku pod drzewem. Konar przygniótł jej klatkę piersiową. Turystkę reanimowano przez kilkanaście minut, po czym przetransportowano do szpitala, gdzie przeszła operację. Rokowania co do jej przyszłości są bardzo ostrożne.