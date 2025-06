Oj, fani będą płakać. Jest już trailer do finału "Downton Abbey" i... sami zobaczcie

To już naprawdę koniec. Po sześciu sezonach i dwóch pełnometrażowych filmach "Downton Abbey" doczeka się finału, który ma zamknąć historię rodziny Crawleyów na zawsze. Trzeci film z serii zatytułowany "Downton Abbey: The Grand Finale" trafi do kin już we wrześniu. W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun i zapowiada się wzruszająco.