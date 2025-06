Egipt ma własne Malediwy. Aż trudno uwierzyć, że można tam lecieć na all inclusive

To kurort na północy Egiptu położony tylko 100 km na zachód od Aleksandrii, którą w 31 maja nawiedziła bardzo silna burza. Nowe El Alamein to zdecydowanie luksusowy kurort, który w żaden sposób nie przypomina tego, co znamy z pozostałej części kraju. Zamiast zniszczonych budynków, reklamozy i pustynnych krajobrazów, czeka na was nowoczesna architektura, wysokiej klasy hotele, a przede wszystkim wręcz nieziemski kolor wody.