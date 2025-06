Kim są Karol Rabenda i Sławomir Cenckiewicz?

Z tej dwójki bardziej znany jest Cenckiewicz, przede wszystkim ze swoich kontrowersyjnych teorii i działań. To miłośnik lustracji i spisowych teorii. Kiedyś zlustrował własnego dziadka i odkrył, że był w UB. Ale lustruje szeroko, to on odkrył, że współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierz Kujda, też był agentem SB. Nie zdobył tym sympatii prezesa PiS. To Cenckiewicz sieje teorie o współpracy Lecha Wałęsy ze służbami bezpieczeństwa PRL.

To również Cenckiewicz lansował teorię, jakoby wybuch gazu w bloku na gdańskiej Zaspie w 1995 roku sprokurowały służby specjalne, by dobrać się do mieszkania jednego z lokatorów, czyli płk. Adama Hodysza. Miał on rzekomo posiadać dokumenty potwierdzające współpracę Lecha Wałęsy z SB. Ta wersja była kompletnie oderwana od rzeczywistości, ale krąży do dziś jako prawicowy mit.