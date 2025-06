Bułgaria chciała wprowadzić euro już w 2024 roku. Ale ponieważ inflacja była wtedy zbyt wysoka, Bruksela odmawiała Sofii. Teraz Komisja Europejska dała zielone światło: Bułgaria spełnia kryteria niezbędne do przystąpienia do strefy euro 1 stycznia 2026 roku, zgodnie z planami rządzącej w niej obecnie prozachodniej koalicji.

Dlaczego Bułgaria chce euro?

Dlaczego nie udało się wcześniej?

Kto decyduje i jakie są dalsze kroki??

Postępy krajów kandydujących do euro w zakresie inflacji, długu publicznego i stabilnych kursów wymiany są regularnie oceniane przez Europejski Bank Centralny i Komisję Europejską - co najmniej raz na dwa lata lub na wniosek tego kraju UE, który jeszcze nie przyjął euro.

Czy Bułgarii są krytycy euro?

Radew bezskutecznie nawoływał do przeprowadzenia referendum w sprawie daty wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty w Bułgarii. Jego wniosek nie został jednak dopuszczony do głosowania w parlamencie.

Skutki przystąpienia do strefy euro

Turyści również odnieśliby korzyści, ponieważ po przystąpieniu Bułgarii do strefy euro nie musieliby już zaopatrywać się w lokalną walutę, co zwykle wiąże się z kosztami. Przystępując do strefy euro, Bułgaria przyłączy się do innych krajów w monitorowaniu stabilności wspólnej waluty: jako członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, w której podejmowane są decyzje dotyczące polityki pieniężnej, na przykład w sprawie poziomu kluczowych stóp procentowych w tym obszarze walutowym.