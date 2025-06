"Skoro sprawa dotyczy urzędników Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim biorących udział w organizacji i przebiegu głosowania w dniu 12 lipca 2020 r., którzy stale współpracują z tut. Komendą Policji, to w celu wyeliminowania wątpliwości co do obiektywizmu i bezstronności prowadzących postępowanie, zasadnym będzie wyłączenie Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim od prowadzenia sprawy".