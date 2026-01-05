Tusk z mocnym apelem do Europy. Fot. shutterstock / Victor Mogyldea

Świat z niepokojem patrzy na to, jakie decyzje podejmuje Donald Trump. Tymczasem premier Polski zwrócił się z ważnym apelem do przedstawicieli państw europejskich. Donald Tusk wymienił kilka ważnych kwestii, których musimy się trzymać i, do których musimy dążyć, bowiem w przeciwym razie "jesteśmy skończeni".

Szef rządu wrzucił na swój profil na platformie X post w języku angielskim. Tusk na początku wspomniał, że "nikt nie potraktuje poważnie słabej i podzielonej Europy: ani wróg, ani sojusznik". "Teraz to jest jasne" – dodał.

Tusk: musimy się zrobić i jedoczyć, inaczej jesteśmy skończeni

I podkreślił, że "musimy w końcu uwierzyć we własną siłę, musimy się zbroić, musimy pozostać zjednoczeni jak nigdy wcześniej". "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Inaczej jesteśmy skończeni" – podkreślił Donald Tusk.

Swój apel do Europy wystosował zaledwie dwa dni po ataku, który przeprowadziły Stany Zjednoczone w Wenezueli i schwytały prezydenta Nicolasa Maduro.

Po tym, co się tam wydarzyło 26 państw Unii Europejskiej wystosowało specjalną odezwę: "Wzywamy wszystkie strony do zachowania spokoju i powstrzymania się od dalszej eskalacji oraz poszanowania prawa międzynarodowego". Unia opowiedziała się również za "poszanowaniem woli narodu", które wskazano jako jedyny sposób na przywrócenie demokracji w Wenezueli.

Dodajmy, że Donald Trump ostatnio mówił też o Grenlandii, że USA "absolutnie potrzebuje też wyspy dla obrony". Coraz więcej państw zaczęło się wówczas jednoczyć z Danią.

"Stanowczo apeluję do Stanów Zjednoczonych o zaprzestanie gróźb wobec historycznie bliskiego sojusznika (Danii) oraz innego kraju i narodu (Grenlandii), którzy jasno powiedzieli, że nie są na sprzedaż" – zaznaczył premier Mette Frederiksen, dodając, że Stany nie mają prawa zajmować żadnego z trzech krajów tworzących Wspólnotowe Królestwo: Danii, Grenlandii oraz Wysp Owczych.

