Proces Maduro w USA. Co naprawdę grozi dyktatorowi z Wenezueli?
To będzie jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Spektakularna operacja USA, która doprowadziła do obalenia Nicolasa Maduro, była dopiero początkiem.
Teraz cały świat patrzy na Nowy Jork i zadaje jedno pytanie: co dalej z wenezuelskim dyktatorem?
Donald Trump opublikował zdjęcie uwięzionego Maduro, a pierwsza rozprawa w sądzie federalnym na Manhattanie może odbyć się szybciej, niż wielu się spodziewa. Według "New York Timesa" przygotowania do procesu mogą jednak potrwać nawet rok.
Eksperci cytowani przez "The Guardian" ostrzegają, że ta sprawa może zmienić reguły gry na świecie. Czy to była perfekcyjna operacja specjalna, czy niebezpieczny precedens?
