Proces Maduro w USA. Co naprawdę grozi dyktatorowi z Wenezueli?

To będzie jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Spektakularna operacja USA, która doprowadziła do obalenia Nicolasa Maduro, była dopiero początkiem.

Teraz cały świat patrzy na Nowy Jork i zadaje jedno pytanie: co dalej z wenezuelskim dyktatorem?

Jakie zarzuty usłyszy Nicolás Maduro i jego żona Cilia Flores ? Od 30 lat więzienia do dożywocia – realny wymiar kary Dlaczego USA zdecydowały się na tak ryzykowną operację specjalną? Wojskowa ocena akcji – mówi były dowódca GROM, gen. Roman Polko Co oznacza ten proces dla prawa międzynarodowego? Czy Stany Zjednoczone złamały Kartę ONZ? Jakie mogą być globalne konsekwencje – Ukraina, Tajwan, Chiny Co dzieje się teraz w Wenezueli i kim jest Delcy Rodriguez?

Donald Trump opublikował zdjęcie uwięzionego Maduro, a pierwsza rozprawa w sądzie federalnym na Manhattanie może odbyć się szybciej, niż wielu się spodziewa. Według "New York Timesa" przygotowania do procesu mogą jednak potrwać nawet rok.

