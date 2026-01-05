Proces Maduro w USA. Co naprawdę grozi dyktatorowi z Wenezueli?

To będzie jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Spektakularna operacja USA, która doprowadziła do obalenia Nicolasa Maduro, była dopiero początkiem.

Teraz cały świat patrzy na Nowy Jork i zadaje jedno pytanie: co dalej z wenezuelskim dyktatorem? 

  • Jakie zarzuty usłyszy Nicolás Maduro i jego żona Cilia Flores
  • Od 30 lat więzienia do dożywocia – realny wymiar kary
  • Dlaczego USA zdecydowały się na tak ryzykowną operację specjalną?
  • Wojskowa ocena akcji – mówi były dowódca GROM, gen. Roman Polko 
  • Co oznacza ten proces dla prawa międzynarodowego?
  • Czy Stany Zjednoczone złamały Kartę ONZ? 
  • Jakie mogą być globalne konsekwencje – Ukraina, Tajwan, Chiny 
  • Co dzieje się teraz w Wenezueli i kim jest Delcy Rodriguez?

    • Donald Trump opublikował zdjęcie uwięzionego Maduro, a pierwsza rozprawa w sądzie federalnym na Manhattanie może odbyć się szybciej, niż wielu się spodziewa. Według "New York Timesa" przygotowania do procesu mogą jednak potrwać nawet rok. 

    Eksperci cytowani przez "The Guardian" ostrzegają, że ta sprawa może zmienić reguły gry na świecie. Czy to była perfekcyjna operacja specjalna, czy niebezpieczny precedens? 

