Nowe nagranie z Nicolasem Maduro Fot. Zrzut ekranu / Reuters / YouTube

Obalony dyktator Wenezueli Nicolás Maduro i jego żona Cilia Flores śmigłowcem zostali przetransportowani z aresztu w Nowym Jorku na Manhattan. Jeszcze dziś oboje mają stanąć przed sądem, by usłyszeć zarzuty związane z narkoterroryzmem. Wydaje się, że to będzie formalność, ale sam proces potrwa zapewne długo.

Przez dwa dni Nicolás Maduro przebywał w Metropolitan Detention Center. To więzienie na nowojorskim Brooklynie, do którego często trafiają "przestępcy celebryci". W poniedziałek obalony wenezuelski prezydent i jego żona Cilia Flores mają usłyszeć zarzuty.

Nowe nagranie z Nicolasem Maduro w USA

W poniedziałek po południu czasu polskiego do sieci trafiły nagrania z transportu dyktatora Wenezueli z aresztu do nowojorskiego sądu. Widać na nich kolumnę przejeżdżającą ulicami Brooklynu. Następnie Maduro wraz z żoną zostali przeniesieni z opancerzonego samochodu do śmigłowca.

Kilka minut później pojawiły się nagrania z lądowania śmigłowca na Manhattanie i wyprowadzenia z niego przywódcy Wenezueli. Amerykańskie media relacjonują, że Maduro miał założone kajdanki.

W południe czasu lokalnego (ok. godz. 18:00 w Polsce) dyktator i jego żona mają usłyszeć zarzuty. Prokuratura w Nowym Jorku zarzuca im m.in. zmowę w sprawie narkoterroryzmu i przemyt kokainy do USA. Grozi za to kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

W ocenie prezydenta USA amerykańskie służby mają "przytłaczające" dowody na przestępstwa obalonego w sobotę dyktatora Wenezueli. – Maduro wysyłał gangsterów, morderców, aby terroryzować naszą społeczność. Byli brutalni, ale już nie są. Chcę pogratulować naszym siłom – powiedział Trump w sobotę na konferencji prasowej.

I oskarżył przywódcę Wenezueli, że ten osobiście nadzorował kartel narkotykowy, który "zalewał kraj śmiertelną trucizną odpowiedzialną za śmierć setek tysięcy Amerykanów".

Gdzie będzie sądzony Maduro i jego żona Cilia Flores?

Wiadomo też, który sędzia będzie przewodniczył postępowaniu. To Alvin Hellerstein, 92-letni sędzia federalny, który jest jednym z najdłużej urzędujących aktywnych sędziów federalnych w USA. Donald Trump bardzo go ceni. Nie oznacza to jednak, że to on ostatecznie poprowadzi proces.

Rozprawa odbędzie się natomiast w sądzie Dystryktu Południowego Nowego Jorku na Manhattanie, uznawanym za jeden z najważniejszych w kraju. Rozpatrywane są w nim sprawy związane z bezpieczeństwem narodowym, przestępczością międzynarodową i terroryzmem.

