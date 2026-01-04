Peruwianscy szamani przewiedzieli upadek Maduro? Fot. Screen z You Tube / AFP News Agency

Podczas corocznej noworocznej ceremonii w Limie szamani ogłosili swoje wizje na nadchodzący rok. Jeszcze kilka dni temu traktowano to jako egzotyczną ciekawostkę, a dziś nagrania i zdjęcia z Peru krążą po sieci z zaskoczonymi komentarzami ludzi. Wśród przepowiedni znalazło się bowiem... obalenie Nicolása Maduro w Wenezueli. Jedna z przepowiedni dotyczy Donalda Trumpa.

Pod koniec grudnia peruwiańscy szamani zgromadzeni na plaży w południowej Limie przeprowadzili tradycyjny rytuał: kolorowe poncha, kadzidła, kwiaty rozsypywane na piasku i… wielkie plakaty światowych przywódców. Nad wizerunkami m.in. Donalda Trumpa, Władimira Putina, Xi Jinpinga, Wołodymyra Zełenskiego i Nicolása Maduro krzyżowano miecze, palono kadzidła, a niektóre portrety symbolicznie deptano.

Peruwiańscy szamani przewidzieli obalenie Nicolása Maduro?

To właśnie wtedy Juan de Dios Garcia ogłosił: "Widzimy Nicolása Maduro pokonanego. Maduro ucieknie z Wenezueli. Nie zostanie schwytany". Słowa padły w czasie ceremonii, którą co roku relacjonują światowe media, ale tym razem internet błyskawicznie przypomniał sobie o tej scenie.

Kilka dni później, 3 stycznia, pojawiły się informacje o gwałtownych wydarzeniach w Wenezueli i faktycznym upadku władzy Nicolása Maduro. Owszem, Maduru nie uciekł z Wenezueli i został schwytany przez służby USA, więc Juan de Dios Garcia nieco się pomylił, ale najważniejszy element przepowiedni: "Widzimy Nicolása Maduro pokonanego" okazał się prawdziwy.

Druga szamanka miała więcej racji. – Donald Trump złapie Nicolása Maduro i odsunie go od władzy. Podczas gdy Maduro ma strategię i ludzi, którzy go chronią, jest coraz słabszy i coraz bardziej przyparty do muru – to właśnie widzimy – mówiła w rozmowie z AP Ana Maria Simeon Librana.

I choć nikt rozsądny nie mówi dziś o "mistycznej przepowiedni, która zmieniła historię", zbieg okoliczności okazał się dla sieci zbyt kuszący. Na YouTube czytamy pod filmami z ceremonii: "Ok, minęły dwa dni i mieli rację o Maduro", "Bardziej wiarygodni niż media", "Ci szamani wiedzą więcej o polityce niż niektórzy ludzie", "Kurczę, przepowiedzieli Maduro", "Żarty sobie robicie? Mieliście rację!".

Przepowiednia o Donaldzie Trumpie jest mniej optymistyczna

W tej samej ceremonii padły też słowa o Donaldzie Trumpie. Garcia ostrzegał, że prezydent USA ma w nadchodzącym czasie poważnie zachorować, a Stany Zjednoczone "powinny się przygotować". Dodajmy, że doniesienia o pogarszającym się zdrowiu 79-latka co jakiś czas pojawiają się w mediach, ale Trump stanowczo je dementuje.

Szamani przepowiedzieli też koniec wojny Rosji w Ukrainie. – Widzę, że konflikt się zakończy, podniosą flagę pokoju – przewidział Garcia. Dodajmy, że wcześniej szamani sądzili, że walki za naszą wschodnią granicą zakończą się już w 2023 roku. Ta przepowiednia akurat się nie spełniła, ale w ostatnich miesiącach rozmowy są coraz intensywniejsze.

Garcia sądzi również, że Keiko Fujimori, córka byłego prezydenta Alberto Fujimoriego, zwycięży w wyborach prezydenckich w Peru po trzech nieudanych próbach. – Kobieta, która marzy o rządzeniu Peru. Mogłem zobaczyć przez wachumę [roślinę przodków – red.], że Keiko Fujimori zostanie prezydentką w 2026 roku – powiedział.

O co chodzi z przepowiedniami szamanów w Peru

Dodajmy, że noworoczny rytuał w Limie to nie folklor pod turystów, a tradycja głęboko zakorzeniona w kulturze andyjskiej. Przed ceremonią szamani spotykają się, by wspólnie pić halucynogenne wywary z lokalnych roślin, m.in. wspomnianą wachumę – świętą roślinę używaną w rytuałach od setek lat.

Zgodnie z wierzeniami napoje te mają umożliwiać kontakt z duchami i wgląd w przyszłość. Co roku ich wizje są relacjonowane przez Reutersa i inne agencje, ale bardziej jako element kultury i globalną ciekawostkę, a nie polityczną prognozę.

