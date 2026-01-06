Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla sporej części kraju. W wielu regionach prognozowane są wyjątkowo intensywne opady śniegu oraz przeszywający mróz. To może sparaliżować wiele regionów Polski.
Zima rozgościła się u nas na dobre i nie zamierza brać jeńców. Nocne, siarczyste mrozy oraz wszechobecny śnieg to tylko przedsmak tego, co czeka nas w najbliższym czasie. Będzie jeszcze zimniej i jeszcze bardziej biało.
Gdzie są ostrzeżenia meteorologiczne i alerty IMGW?
Alerty I stopnia, czyli te oznaczone kolorem żółtym, objęły szeroki pas od Mazur i Podlasia, przez Mazowsze, aż po Małopolskę i Lubelszczyznę. W tych regionach musimy przygotować się na siarczysty mróz oraz przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 20 cm.
Sytuacja wygląda jednak znacznie poważniej na południowym wschodzie kraju, gdzie zima uderzy z podwójną siłą. Dla rejonu Bieszczadów i Beskidu Niskiego wprowadzono pomarańczowy, II stopień ostrzeżenia. W tych miejscach może napadać nawet 35 cm śniegu.
Prognoza pogody na styczeń 2026. Intensywne opady śniegu
Najbliższe dni przyniosą nam "prawdziwą" zimę. Oto jak prezentuje się sytuacja w nadchodzącym czasie według najnowszego raportu IMGW:
Nadchodzące dni zapowiadają się wyjątkowo nieciekawie, szczególnie dla kierowców. Śliskie nawierzchnie, zaspy i ograniczona widoczność sprawią, że każda trasa może stać się wyzwaniem.
Ostatnia sytuacja na S7 pokazała, że nawet w 2026 roku byle opady śniegu mogą sparaliżować ważne drogi. Miejmy więc przygotowane w głowie alternatywne trasy. I zapas kanapek na drogę.
