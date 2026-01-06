Prognoza pogody IMGW. Alerty dla sporej części kraju
IMGW wydało ostrzeżenia dla sporej części kraju. Spadnie kilkadziesiąt centymetrów śniegu Fot. meteo.imgw.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla sporej części kraju. W wielu regionach prognozowane są wyjątkowo intensywne opady śniegu oraz przeszywający mróz. To może sparaliżować wiele regionów Polski.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Zima rozgościła się u nas na dobre i nie zamierza brać jeńców. Nocne, siarczyste mrozy oraz wszechobecny śnieg to tylko przedsmak tego, co czeka nas w najbliższym czasie. Będzie jeszcze zimniej i jeszcze bardziej biało.

Gdzie są ostrzeżenia meteorologiczne i alerty IMGW?

Alerty I stopnia, czyli te oznaczone kolorem żółtym, objęły szeroki pas od Mazur i Podlasia, przez Mazowsze, aż po Małopolskę i Lubelszczyznę. W tych regionach musimy przygotować się na siarczysty mróz oraz przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 20 cm.

Sytuacja wygląda jednak znacznie poważniej na południowym wschodzie kraju, gdzie zima uderzy z podwójną siłą. Dla rejonu Bieszczadów i Beskidu Niskiego wprowadzono pomarańczowy, II stopień ostrzeżenia. W tych miejscach może napadać nawet 35 cm śniegu.

logo

Prognoza pogody na styczeń 2026. Intensywne opady śniegu

Najbliższe dni przyniosą nam "prawdziwą" zimę. Oto jak prezentuje się sytuacja w nadchodzącym czasie według najnowszego raportu IMGW:

  • Środa 7 stycznia to kontynuacja intensywnych śnieżyc na południowym wschodzie oraz trzymający silny mróz na północy i w centrum kraju.
  • Czwartek 8 stycznia przyniesie ryzyko kolejnych opadów na południu oraz bardzo niebezpiecznych opadów marznących na Przedgórzu Sudeckim.
  • Piątek 9 stycznia utrzyma mroźną aurę w większości regionów, a w Bieszczadach pokrywa śnieżna może w sumie wynieść nawet od 50 do 60 cm.

    • Nadchodzące dni zapowiadają się wyjątkowo nieciekawie, szczególnie dla kierowców. Śliskie nawierzchnie, zaspy i ograniczona widoczność sprawią, że każda trasa może stać się wyzwaniem.

    Ostatnia sytuacja na S7 pokazała, że nawet w 2026 roku byle opady śniegu mogą sparaliżować ważne drogi. Miejmy więc przygotowane w głowie alternatywne trasy. I zapas kanapek na drogę.

    Zobacz także

    logo
    Polski podróżnik utknął na kluczowym lotnisku. Warunki są fatalne
    logo
    Patrzę w prognozę, a tam -22 stopnie. Syberyjski mróz puka już w szybę
    logo
    Wielkie lotnisko w Europie przegrało z zimą. Odwołali prawie 1000 lotów
    logo
    Długoterminowa prognoza pogody. Czegoś takiego nie widziałam od lat