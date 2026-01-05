Holandia przegrywa ze śniegiem. Amsterdam Schiphol odwołuje setki lotów, a kolej ma opóźnienia Fot. Davide Calabresi/Shutterstock

Zima paraliżuje wiele krajów Europy. Niedziela 4 stycznia przyniosła kolejną falę opadów śniegu, a i w poniedziałkowych prognozach pojawiły się informacje o dostawie białego puchu. Walkę z żywiołem przegrało lotnisko w Amsterdamie. Jeden z największych portów w Europie masowo odwołuje loty 5 stycznia.

Takiej zimy Europejczycy nie mieli od lat. Tylko w Warszawie tak dużej pokrywy śnieżnej nie było co najmniej od 12 lat. Amsterdam także notuje największe opady od kilku lat, a tamtejsze lotnisko poległo w starciu z pogodą. Po anulowaniu ok. 500 lotów w niedzielę kolejne nie odbędą się w poniedziałek 5 stycznia. A utrudnień w całym kraju jest więcej.

Holandia walczy ze śnieżycami. W sumie odwołali prawie 1000 lotów

Nierówna walka z żywiołem na lotnisku Amsterdam Schiphol trwa od piątku. Najgorsze warunki panowały w niedzielę 4 stycznia, kiedy to KLM informował o odwołaniu blisko 300 lotów. Ostatecznie tego dnia anulowano ponad 400 połączeń wszystkich przewoźników.

Kolejna seria anulowań będzie miała miejsce w poniedziałek 5 stycznia. KLM już w niedzielę zapowiedział, że odwoła 124 loty. Tylko że nie jest on jedynym przewoźnikiem w Amsterdamie. Na lotnisku Schiphol swoje loty odwołały także linie Transavia, Delta Air Lines, easyJet, LOT czy Swiss. Tym sposobem od początku wystąpienia intensywnych opadów ze stolicy Holandii odwołano już blisko 1000 lotów.

Ale dlaczego w ogóle do tego doszło? Intensywne śnieżyce sprawiły, że z użytku został wyłączony jeden z trzech pasów startowych. To sprawiło, że godzinna przepustowość z 50-60 lotów spadła nawet do 15-20. Kolejne opóźnienia generuje konieczność odladzania samolotów. Ta procedura w niektórych przypadkach trwa nawet 30 minut.

KLM odwołuje loty z i do Polski. W jego ślad poszedł LOT

Niestety na liście odwołanych połączeń znalazły się także te do i z Polski. Wiadomo już, że nie odbędzie się zaplanowane na poniedziałek 5 stycznia loty KLM na trasach z Amsterdamu do Wrocławia, Poznania, Gdańska i Warszawy. Połączenie z Warszawy odwołał także LOT.

Los lotów z Krakowa, a także wcześniejszego połączenia z Gdańska nie są znane. Dlatego, jeżeli mieliście zaplanowany lot z lub na lotnisko Amsterdam Schiphol w poniedziałek 5 stycznia sprawdzajcie komunikaty bezpośrednio na stronach i w aplikacjach przewoźników.

