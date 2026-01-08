Zakaz palenia drewnem w kominku? Sprawa nie jest tak oczywista. Shutterstock.com/BLACKDAY

Zakaz palenia drewnem to głośny temat dla mediów, ale dla pełnego obrazu należy uściślić, kogo dotyczy i jakie szczegóły zawarto w przepisach. Przyjrzeliśmy się obowiązującym regulacjom, wyjaśniamy także kwestię zakazu palenia w tzw. dni smogowe.

Temat palenia w kominkach i dotyczących go regulacji raz po raz trafia "na języki". Rzeczywiście, w 2026 roku w życie weszły ważne zmiany dotyczące tej kwestii, a właściciele domów mogą spodziewać się kontroli kominków. Nie jest jednak prawdą, jakoby od teraz miał obowiązywać całkowity zakaz palenia drewnem.

Palenie w kominku w 2026 roku. W życie weszły istotne zmiany

Właściciele kominków powinni mieć świadomość, że 1 stycznia 2026 roku w życie weszła ważna zmiana. Obecnie można eksploatować tylko urządzenia spełniające wymogi Ekoprojektu lub o sprawności wynoszącej min. 80%; wskazana zmiana wynika z uchwał antysmogowych, które przyjęto w wielu województwach, i dotyczy kominków zakupionych przed 2018 rokiem (zanim wprowadzono zasady ecodesignu).

Co ważne, wraz z wejściem w życie nowych regulacji mogą zacząć się kontrole. Właściciele kominków powinni posiadać stosowną dokumentację techniczną, tj. certyfikat lub kartę produktu, czytelną tabliczkę znamionową na obudowie oraz instrukcję obsługi.

Zakaz palenia drewnem w kominku... ale nie do końca

Weźmy na tapet palenie drewnem w kominku. Gdzieniegdzie można natknąć się na nagłówki informujące o jego zakazie, ale sprawa nie jest tak oczywista. Należy podkreślić, że w 2026 roku w Polsce w indywidualnych gospodarstwach domowych nie wprowadzono całkowitego zakazu palenia drewnem.

Od 7 września ubiegłego roku obowiązują nowe zasady dotyczące palenia drewnem, które mają zastosowanie w przypadku energetyki zawodowej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, zakłady objęte przepisami nie mogą spalać pełnowartościowego drewna pochodzącego z Lasów Państwowych. By zaklasyfikowano je jako energetyczne, drewno okrągłe powinno spełniać następujące cechy:

średnica dolna mniejsza niż 5 cm bez kory lub 7 cm w korze, bez względu na długość drewna, albo długość drewna do 2 m i średnica górna drewna równa lub mniejsza niż 5 cm bez kory lub 7 cm w korze, wystąpienie min. 1 z wymienionych wad drewna: krzywizna jednostronna drewna wynosząca co najmniej 15 centymetrów na metr bieżący drewna; krzywizna wielostronna drewna wynosząca co najmniej 10 centymetrów na metr bieżący drewna; zgnilizna miękka drewna wynosząca łącznie co najmniej 30% powierzchni przekroju jednego z czół drewna; zwęglenie obejmujące co najmniej 50% powierzchni przekroju sztuki drewna.

Należy podkreślić, że w przypadku lasów prywatnych drewno można zagospodarować dowolnie, także w celach opałowych.

Gdzie więc obowiązuje zakaz palenia drewnem w kominku? Stosowne regulacje przyjęto m.in. w Krakowie, gdzie od września 2019 roku nie można spalać paliw stałych, również drewna. W Warszawie od 1 października 2023 roku w życie wszedł zakaz spalania węgla, zaś spalanie drewna możliwe jest tylko w kominkach zgodnych z wymogami Ekoprojektu. Ograniczenia obowiązują również w części gmin o statusie uzdrowiska, jak choćby Jedlina-Zdrój oraz Sopot – w niektórych miejscowościach uzdrowiskowych nie można palić drewnem w kominkach, jeśli dany budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej albo gazowej.

Jakim drewnem możesz palić w kominku?

W większości województw, które zdecydowały się na przyjęcie uchwał antysmogowych, wprowadzono ograniczenia dotyczące palenia drewnem w kominkach. Drewno opałowe powinno mieć wilgotność nie wyższą niż 20%. Mokrym drewnem nie można palić w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

W praktyce oznacza to, że drewno powinno być sezonowane przez co najmniej kilka miesięcy.

Dni smogowe a palenie w kominku

Co istotne, w części lokalnych uchwał antysmogowych może znaleźć się zapis dotyczący czasowego zakazu palenia drewnem, także w kominkach, w tzw. dni smogowe. Są to takie dni, w których odnotowuje się przekroczenie norm poziomu pyłów PM10 lub PM2.5. Jak przypomina Forsal.pl, zakaz palenia drewnem obowiązuje wówczas także właścicieli nowoczesnych kominków.

