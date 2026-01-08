Odśnieżanie samochodu. Shutterstock.com/Yusia13

Kierowco, możesz nieświadomie narazić się na wysoki mandat. W okresie zimowym konieczne jest odpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że odpalenie auta podczas odśnieżania to tylko jeden z kosztownych błędów.

W najbliższych dniach nie ma co liczyć na wyższe temperatury – IMGW ostrzega przed siarczystymi mrozami i opadami śniegu. W trudnych warunkach wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować szczególną ostrożność, a kierowcy – nie tylko stosować się do przepisów ruchu drogowego, ale i odpowiednio przygotować pojazdy do podróżowania. Na nieświadomych czyha kilka haczyków, a my przypominamy, na co zwrócić uwagę w sezonie zimowym.

Za co grozi mandat zimą?

Poranny pośpiech do pracy nie zwalnia kierowców z pewnych obowiązków. Chcąc przygotować auto do jazdy, zimą najlepiej jest wyjść z domu nieco wcześniej (o ile pojazd nie jest garażowany). Nie tylko pozwoli to uniknąć kary, ale i zapewni bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pozostałym uczestnikom ruchu.

W zimowym taryfikatorze znajduje się między innymi zapis dotyczący “jazdy na bałwana”. Oznacza to podróżowanie pojazdem nieodśnieżonym, z zaśnieżonymi lub oblodzonymi szybami (również wówczas, gdy kierowca zapewni sobie ograniczoną widoczność przez zeskrobanie lodu/śniegu z fragmentu przedniej szyby). Jeśli policjant osądzi, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu, można otrzymać nawet do 3000 zł mandatu oraz do 15 punktów karnych.

Przygotowując samochód do jazdy, nie zapomnij o odśnieżeniu tablic rejestracyjnych. Przez pozostałą część roku również kontroluj, czy można odczytać oznaczenie samochodu. Za ośnieżone lub brudne, nieczytelne tablice rejestracyjne grozi mandat w wysokości 500 złotych oraz 8 punktów karnych.

Odśnieżyłeś dach, szyby, maskę, tablice rejestracyjne i pozostałe elementy pojazdu? Nie zapomnij też o światłach. Jazda z ośnieżonymi reflektorami jest niebezpieczna, a dodatkowo również może zostać ukarana. W tym przypadku mandat wynosi 300 zł, a kierowca dodatkowo otrzyma 8 punktów karnych.

Nie zapominaj o przygotowaniu samochodu do jazdy nawet wtedy, gdy zamierzasz przejechać nim niewielką odległość – takie tłumaczenie nie przyczyni się do uniknięcia mandatu i nie zmienia faktu, że należy zadbać o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych.

Warto przypomnieć, że i podczas odśnieżania auta można “zarobić” niemałą karę… Spora część kierowców zapomina, że zgodnie z przepisami na terenie zabudowanym możliwy jest postój samochodu z włączonym silnikiem przez maksymalnie minutę. Nieprzestrzeganie tego przepisu może skutkować mandatem w wysokości 100 złotych. Jeśli odśnieżasz auto np. pod blokiem, powodując uciążliwą emisję spalin czy hałas, policjant może wymierzyć ci dodatkową karę wynoszącą do 300 złotych!

