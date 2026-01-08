Kierowco, możesz nieświadomie narazić się na wysoki mandat. W okresie zimowym konieczne jest odpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że odpalenie auta podczas odśnieżania to tylko jeden z kosztownych błędów.
W najbliższych dniach nie ma co liczyć na wyższe temperatury – IMGW ostrzega przed siarczystymi mrozami i opadami śniegu. W trudnych warunkach wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować szczególną ostrożność, a kierowcy – nie tylko stosować się do przepisów ruchu drogowego, ale i odpowiednio przygotować pojazdy do podróżowania. Na nieświadomych czyha kilka haczyków, a my przypominamy, na co zwrócić uwagę w sezonie zimowym.
Za co grozi mandat zimą?
Poranny pośpiech do pracy nie zwalnia kierowców z pewnych obowiązków. Chcąc przygotować auto do jazdy, zimą najlepiej jest wyjść z domu nieco wcześniej (o ile pojazd nie jest garażowany). Nie tylko pozwoli to uniknąć kary, ale i zapewni bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pozostałym uczestnikom ruchu.
W zimowym taryfikatorze znajduje się między innymi zapis dotyczący “jazdy na bałwana”. Oznacza to podróżowanie pojazdem nieodśnieżonym, z zaśnieżonymi lub oblodzonymi szybami (również wówczas, gdy kierowca zapewni sobie ograniczoną widoczność przez zeskrobanie lodu/śniegu z fragmentu przedniej szyby). Jeśli policjant osądzi, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu, można otrzymać nawet do 3000 zł mandatu oraz do 15 punktów karnych.
Przygotowując samochód do jazdy, nie zapomnij o odśnieżeniu tablic rejestracyjnych. Przez pozostałą część roku również kontroluj, czy można odczytać oznaczenie samochodu. Za ośnieżone lub brudne, nieczytelne tablice rejestracyjne grozi mandat w wysokości 500 złotych oraz 8 punktów karnych.
Odśnieżyłeś dach, szyby, maskę, tablice rejestracyjne i pozostałe elementy pojazdu? Nie zapomnij też o światłach. Jazda z ośnieżonymi reflektorami jest niebezpieczna, a dodatkowo również może zostać ukarana. W tym przypadku mandat wynosi 300 zł, a kierowca dodatkowo otrzyma 8 punktów karnych.
Nie zapominaj o przygotowaniu samochodu do jazdy nawet wtedy, gdy zamierzasz przejechać nim niewielką odległość – takie tłumaczenie nie przyczyni się do uniknięcia mandatu i nie zmienia faktu, że należy zadbać o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych.
Warto przypomnieć, że i podczas odśnieżania auta można “zarobić” niemałą karę… Spora część kierowców zapomina, że zgodnie z przepisami na terenie zabudowanym możliwy jest postój samochodu z włączonym silnikiem przez maksymalnie minutę. Nieprzestrzeganie tego przepisu może skutkować mandatem w wysokości 100 złotych. Jeśli odśnieżasz auto np. pod blokiem, powodując uciążliwą emisję spalin czy hałas, policjant może wymierzyć ci dodatkową karę wynoszącą do 300 złotych!
Jak zatem przygotować się do jazdy podczas zimy? Istnieje jedno rozwiązanie zgodne z prawem. Powinieneś najpierw odśnieżyć samochód i/lub zeskrobać z niego lód, a następnie – zaraz przed włączeniem się do ruchu drogowego – włączyć silnik.
