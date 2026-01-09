Nawrocki zapowiedział udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. Fot. flickr.com / Valsts kanceleja/State Chancellery // Fot. shutterstock / konradkerker

Karol Nawrocki zapowiedział swój udział w pielgrzymce kibiców na Jasnej Górze. Już w tamtym roku, będąc kadydatem na prezydenta zapowiadał, że nie opuści tego środowiska w takim momencie. Gdy przemawiał doszło jednak do skandalicznej sytuacji, na którą nie zareagował.

"10 stycznia 2026 roku (sobota) na Jasnej Górze w Częstochowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem 'Ciebie Boga Wysławiamy'" – przekazano w oficjalnym komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta.

Według planu o godz. 12:00 będzie uroczysta msza, a po niej prezydent spotka się z kibicami i wystąpi przed nimi. Przypomnijmy, że w tamtym roku jego udział w tym wydarzeniu wywołał burzę.

Nawrocki na pielgrzymce w 2025. Po sytuacji z kibicami wylała się fala oburzenia

Wtedy też Narocki najpierw modlił się z kibicami podczas mszy, a później z nimi rozmawiał i wygłosił przemowę. Doszło wówczas do haniebnej sytuacji. W sieci pojawiły się fragmenty, na których słyszymy, jak kibice krzyczą "raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę!". Nawrocki zupełnie na to nie zareagował, tylko się uśmiechał (koło niego stał chłopiec). Dodajmy, że spotkanie miało miejsce w Sali Ojca Augustyna Kordeckiego w kościele na Jasnej Górze, czyli w miejscu sakralnym.

Po tym, co wydarzyło się na Jasnej Górze w sieci wylała się fala oburzenia. "Kolejny raz, gdy myślę o Jasnej Górze, jest mi smutno. Czy naprawdę nie ma odpowiedniejszych miejsc na spotkania drących się kibiców z politykami?" – ocenił na X jezuita, ojciec Grzegorz Kramer.

Przedstawiciele klasztoru na Jasnej Górze nie chcieli tego komentować. Zapytano także Nawrockiego. On z kolei stwierdził, że część mediów chce go ocenzurować. – Chcecie już dzisiaj cenzurować X, zamykać telewizje komercyjne i jeszcze zachciało wam się cenzurować hasła na stadionach. To za dużo. Kibice są także obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkałem się z nimi i będę się z nimi spotykaćublicznej i życiu politycznym – mówił.

Nawrocki dalej tłumaczył, że podczas pielgrzymek zwaśnieni kibice "za sprawą duchowego czaru Jasnej Góry łączą się ze sobą w myśleniu o Polsce, o panu Bogu, o swojej duchowości" oraz podejmują podczas takich spotkań "różne wyzwania, biorą na swoje sztandary różne hasła". – Bardzo cenię kibicowski i stadionowy zmysł do tego, aby podejmować wiele tematów w sposób bardzo autonomiczny – przekonywał.

