12 stycznia Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę kolekcjonerską. Upamiętnia ona wybitnego Polaka, Stanisława Konarskiego. Moneta o nietypowym nominale (50 zł) to prawdziwy biały kruk – wyprodukowano tylko 4 tys. egzemplarzy. Numizmatycy będą wniebowzięci, ale będą musieli sporo za nią zapłacić.

Narodowy Bank Polski regularnie wprowadza do obiegu nowe monety okolicznościowe, co dzieje się ku uciesze numizmatyków. Wśród nich dostępne są zarówno te o standardowych (najczęściej dwu– lub pięciozłotowych), jak i zupełnie nietypowych nominałach, takich jak 10, 20 czy 50 złotych. Od 12 stycznia w obiegu jest nowa moneta, która należy do tej drugiej kategorii. Nominał srebrnej monety wynosi 50 złotych, a cena... stanowi jego wielokrotność. Tłumaczą ją nakład i materiał, z którego została wykonana.

Nowa moneta okolicznościowa w obiegu od 12 stycznia

W poniedziałek NBP rozpoczął sprzedaż nowych srebrnych monet. Stanowią one kontynuację serii "Skarby sztuki medalierskiej", w ramach której dostępne do kupienia są już przedmioty z wizerunkami Stanisława Małachowskiego oraz Michała Ossowskiego. Na monecie okolicznościowej, która jest dostępna dla kolekcjonerów od 12 stycznia, przedstawiono Stanisława Konarskiego.

Przedmiot przedstawia medal upamiętniający wybitnego reformatora, który został wykonany przez Jana Filipa Holzhaeussera – nadwornego medaliera Stanisława Augusta Poniatowskiego. Monetę wykonano ze srebra o najwyższej próbie (Ag 999). Jej średnica wynosi 45 milimetrów, z kolei masa – 62,2 grama.

Na awersie monety znajduje się odwzorowanie rewersu medalu, czyli popiersie Konarskiego mającego na sobie piuskę i habit zakonny, oraz łaciński napis oznaczający "Stanisław Konarski, starodawnych szkół pijarskich w Polsce i Litwie przełożony prowincjał". Na rewersie tymczasem odtworzono rewers medalu, obrazujący dwie księgi zdobione dębowym wieńcem. Nawiązują one do najsłynniejszych dzieł reformatora: "O poprawie wad wymowy" i "O skutecznym rad sposobie, albo o utrzymywaniu ordynarnych sejmów".

"Widnieje tam też, oprócz sentencji Sapere auso, ujęty skrótowo łaciński napis 'Stanisław August król 1765'" – dodaje NBP w swoim komunikacie.

Pamiątkowa moneta z wizerunkiem Konarskiego trafi do nielicznych, jej nakład wynosi bowiem do 4 tysięcy egzemplarzy. Numizmatycy, którzy marzą o dołączeniu do swojej kolekcji tego unikatu, muszą przygotować się na spory wydatek. Cena srebrnej monety okolicznościowej wynosi bowiem 1250 złotych brutto. Można ją nabyć w okręgowych oddziałach Narodowego Banku Polskiego oraz sklepie internetowym Kolekcjoner.

Kim był Stanisław Konarski?

Stanisław Konarski, którego właściwe personalia brzmią Franciszek Hieronim Konarski, zapisał się złotymi literami na kartach historii Polski. Był on księdzem, członkiem zakonu pijarów (to tam przyjął imię, pod którym jest znany). Prowadził działalność społeczną, polityczną, naukową, organizacyjną i wychowawczą. Założył on nowoczesne Collegium Nobilium w Warszawie (w 1740 roku) i przyczynił się do reform edukacyjnych w kraju.

