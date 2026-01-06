Wysyłanie emerytur pocztą kosztuje KRUS miliony. Dlaczego warto założyć konto w banku? Fot. PawelKacperek / Shutterstock

Co trzeci rolnik-emeryt wciąż pobiera gotówkę w kopercie, zamiast przelewu bankowego. Ta tradycja kosztuje budżet państwa aż 70 mln zł rocznie, za co tak naprawdę płacimy wszyscy jako podatnicy. KRUS apeluje do seniorów, by zmienili swoje przyzwyczajenia i postawili na nowoczesne rozwiązania.

REKLAMA

W ZUS sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam tylko 20 proc. emerytów decyduje się na odbiór gotówki od listonosza, bo zdecydowana większość korzysta już z wygodnych rachunków bankowych. Dlatego KRUS patrzy z zazdrością i podaje statystyki.

1/3 rolników dostaje emerytury pocztą. Najwięcej na Podkarpaciu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zajmuje się ponad 1 mln 171 tys. osób pobierających świadczenia. W sierpniu zeszłego roku emerytury przelewem otrzymywało ponad 770 tys. osób, a prawie 400 tysięcy pocztą w formie gotówki.

Największy opór przed kontem bankowym widać na Podkarpaciu, gdzie aż 43 proc. klientów woli gotówkę do ręki. Najbardziej ubankowiona jest Opolszczyzna, gdzie przelew z KRUS dostaje 77 proc. świadczeniobiorców.

REKLAMA

Jesteśmy świadomi, że dla starszego pokolenia możliwość operowania gotówką i bezpośrednie, wieloletnie relacje z listonoszem to wartość sama w sobie. Ale z drugiej strony dostrzegamy też ułomności tego rozwiązania. Pieniądze na koncie są bezpieczniejsze, co ma znaczenie w niespokojnych czasach i trafiają do seniora dużo szybciej niż za pośrednictwem poczty. Dariusz Rohde były prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Koszty obsługi emerytur z KRUS. Można by to wydać lepiej

Utrzymywanie tradycyjnej formy wypłat w takiej skali to ogromny wydatek dla państwa. Główny księgowy KRUS, Agnieszka Myśliwiec, przyznała, że "za każdy przekaz pieniężny z wykorzystaniem usług pocztowych płacimy 18 złotych". W skali każdego miesiąca wydatki te oscylują w granicach od 6 do 7 milionów złotych, a przez rok uzbiera się z tego 70 mln zł.

REKLAMA

KRUS zauważa, że te pieniądze mogłyby zostać wykorzystane znacznie lepiej. Np. poprzez ułatwienie rolnikom dostępu do usług oferowanych przez aplikację mobilną KRUS. Oszczędności mogłyby pójść na poprawę jakość obsługi i unowocześnić całą instytucję.

Konto bankowe dla emeryta z KRUS. Jakie ma zalety?

KRUS przekonuje, że przejście na rozliczenia bezgotówkowe to przede wszystkim wygoda dla samych zainteresowanych. Według KRUS główne zalety to:

pieniądze na koncie pojawiają się szybciej niż za pośrednictwem poczty, czasami nawet o dwa-trzy dni wyprzedzają stały miesięczny termin wypłaty świadczenia, posiadanie rachunku bankowego umożliwia dostęp do wielu usług publicznych, własne konto ułatwia inwestowanie, kontrolę wydatków i oszczędności, pozwala rodzinie na wypłatę środków z tytułu organizacji pogrzebu z konta zmarłego świadczeniobiorcy.

REKLAMA

W kampanii "Emerytura bezpieczna na koncie" KRUS przekonuje, że pieniądze w banku są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tysięcy euro. Jest to znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie niż trzymanie oszczędności w skarpecie. Gotówkę można też wypłacić w każdej chwili w bankomacie, a także przy kasie w sklepie w ramach usługi cashback.