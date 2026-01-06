Co trzeci rolnik-emeryt wciąż pobiera gotówkę w kopercie, zamiast przelewu bankowego. Ta tradycja kosztuje budżet państwa aż 70 mln zł rocznie, za co tak naprawdę płacimy wszyscy jako podatnicy. KRUS apeluje do seniorów, by zmienili swoje przyzwyczajenia i postawili na nowoczesne rozwiązania.
W ZUS sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam tylko 20 proc. emerytów decyduje się na odbiór gotówki od listonosza, bo zdecydowana większość korzysta już z wygodnych rachunków bankowych. Dlatego KRUS patrzy z zazdrością i podaje statystyki.
1/3 rolników dostaje emerytury pocztą. Najwięcej na Podkarpaciu
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zajmuje się ponad 1 mln 171 tys. osób pobierających świadczenia. W sierpniu zeszłego roku emerytury przelewem otrzymywało ponad 770 tys. osób, a prawie 400 tysięcy pocztą w formie gotówki.
Największy opór przed kontem bankowym widać na Podkarpaciu, gdzie aż 43 proc. klientów woli gotówkę do ręki. Najbardziej ubankowiona jest Opolszczyzna, gdzie przelew z KRUS dostaje 77 proc. świadczeniobiorców.
Koszty obsługi emerytur z KRUS. Można by to wydać lepiej
Utrzymywanie tradycyjnej formy wypłat w takiej skali to ogromny wydatek dla państwa. Główny księgowy KRUS, Agnieszka Myśliwiec, przyznała, że "za każdy przekaz pieniężny z wykorzystaniem usług pocztowych płacimy 18 złotych". W skali każdego miesiąca wydatki te oscylują w granicach od 6 do 7 milionów złotych, a przez rok uzbiera się z tego 70 mln zł.
KRUS zauważa, że te pieniądze mogłyby zostać wykorzystane znacznie lepiej. Np. poprzez ułatwienie rolnikom dostępu do usług oferowanych przez aplikację mobilną KRUS. Oszczędności mogłyby pójść na poprawę jakość obsługi i unowocześnić całą instytucję.
Konto bankowe dla emeryta z KRUS. Jakie ma zalety?
KRUS przekonuje, że przejście na rozliczenia bezgotówkowe to przede wszystkim wygoda dla samych zainteresowanych. Według KRUS główne zalety to:
W kampanii "Emerytura bezpieczna na koncie" KRUS przekonuje, że pieniądze w banku są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tysięcy euro. Jest to znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie niż trzymanie oszczędności w skarpecie. Gotówkę można też wypłacić w każdej chwili w bankomacie, a także przy kasie w sklepie w ramach usługi cashback.
Instytucja liczy też na młodych, którzy mogą pomóc przy założeniu konta swoim rodzicom czy dziadkom, a także wesprą ich przy pierwszych operacjach i wyjaśnieniu różnych zawiłości technologicznych.
