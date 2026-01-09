Policja poszukuje Tomasza Ziemby. Fot. shutterstock / Trybex // Fot. Policja Piekary Śląskie

Policja z Piekar Śląskich poszukuje 35-letniego Tomasza Ziemby. Mężczyzna miał dopuścić się przestępstw, za które ma trafić do więzienia. Lokalne media i czujni internauci od razu skojarzyli, że to uczestnik jednego z odcinków "Kuchennych rewolucji".

Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich pojawił się apel. Chodzi o sprawę Tomasza Ziemby. 35-latek "jest poszukiwany na podstawie listów gończych wydanych przez sąd".

Tomasz Ziemba poszukiwany. Policja publikuje jego zdjęcie

Okazuje się, że Ziemba został skazany za doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem oraz udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy.

Funkcjonariusze z Piekar Śląskich podali, że Ziembę czeka pobyt w więzieniu. Ale na razie trwają jego poszukiwania. "Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby poszukiwanej, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich lub z najbliższą jednostką Policji telefon kontaktowy: 47 85 322 00" – zaapelowały służby.

Lokalne media w tym portal Ślązag i internuaci szybko sobie przypomnieli, że Tomasz Ziemba może być znany szerszej publiczności z występu w popularnym show stacji TVN. Wiele ma wskazywać na to, że mężczyzna był bohaterem czwartego odcinka 23. sezonu "Kuchennych rewolucji", który emitowany był jesienią 2021 roku.

Ziemba miał wtedy 31 lat i był właścicielem restauracji w Piekarach Śląskich. Lokal mierzył się z kryzysem, a "rewolucja" Magdy Gessler miała pomóc w rozkręceniu biznesu. Z relacji wynikało, że w restuaracji brakowało dobrego kucharza.