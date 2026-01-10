"Ołowiane dzieci" to serial Netfliksa z Joanną Kulig, który opowiada historię lekarki Jolanty Wadowskiej-Król Fot. materiał prasowy / Netflix

Netflix powiększa polską ofertę. Niebawem w serwisie obejrzymy serial inspirowany prawdziwą historią ze Śląska lat 70. "Ołowiane dzieci", w których główną rolę zagra Joanna Kulig, nakręci reżyser "Jestem mordercą" i "Chce się żyć". Ich fabuła jest podobna do brytyjskiego "Toksycznego miasta".

W niedalekiej przyszłości na platformę streamingową Netflix trafi kilka interesujących polskich tytułów. Wśród nich znalazł się serial medyczny "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą, "Bunt" z Borysem Szycem, "Czarna Wołga" na podstawie legendy czasów PRL z Robertem Więckiewiczem i druga część "Kolorów zła" z Jakubem Gierszałem.

Na horyzoncie pojawiły się również "Ołowiane dzieci" w reżyserii Marcina Pieprzycy, których scenariusz powstał na kanwie prawdziwych wydarzeń, jakie rozegrały się na Śląsku w latach 70. ubiegłego wieku. Bohaterką serialu jest Jolanta Wadowska-Król (zwana "śląską Erin Brockovich") – lekarka, która badała przypadki ołowicy w Szopienicach. Jej rozprawa doktorska spotkała się z ostrą odpowiedzią PZPR.

"Ołowiane dzieci" na Netflix. O czym będzie serial z Joanną Kulig?

Fabuła "Ołowianych dzieci" śledzi losy ambitnej lekarki, która dostrzega pewne zależności między tajemniczymi zachorowaniami wśród małych pacjentów a działalnością pobliskiej huty. Kobieta ma na pieńku z władzą, która próbuje za wszelką cenę zamieść sprawę pod dywan. Kariera i bezpieczeństwo rodziny Jolanty są w niebezpieczeństwie.

W roli głównej Pieprzyca obsadził znakomitą Joannę Kulig, która zachwyciła widzów w "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego, a niebawem zagra w amerykańskim miniserialu wojennym "Władcy przestworzy" wyprodukowanym przez Stevena Spielberga i Toma Hanksa.

– "Ołowiane dzieci" pokazują opór przed zmianą i siłę, jaką trzeba w sobie znaleźć, by się temu przeciwstawić. W postaci Joli Wadowskiej-Król zobaczyłam przede wszystkim uczciwość, niezwykłą odwagę, upór i bezkompromisowość – powiedziała Joanna Kulig.

Joanna Kulig w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. materiał prasowy / Netflix

W obsadzie znaleźli się również Kinga Preis ("Dom zły"), Agata Kulesza ("Ida"), Zbigniew Zamachowski ("Wiedźmin"), Michał Żurawski ("Heweliusz") oraz Marian Dziędziel ("Wesele").

"Maciej Pieprzyca znany z wrażliwości w portretowaniu śląskiej tożsamości i tematów społecznych, zabiera widzów w podróż do lat 70. Widzowie dostrzegą charakterystyczne elementy tamtej epoki – od rekonstrukcji realiów tamtych lat, śląskich lokacji z Katowic, Zabrza, Gliwic czy Bytomia, po emocjonalny ton tamtych czasów – rodzącego się ducha walki i nadzieję na zmianę" – czytamy w komunikacie prasowym Netfliksa.

