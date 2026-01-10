Awantura z udziałem Radosława Majdana wyciekła do sieci. Fot. YouTube / samochodoza

W sieci pojawiło się zaskakujące nagranie z udziałem Radosława Majdana. Widać na nim, jak były bramkarz nie szczędzi wulgaryzmów w kierunku autora filmu. Na miejscu nagrania wybuchła niemała afera, a wszystko zaczęło się od zaparkowanego samochodu przed szkołą.

Na youtubowym kanale "samochodoza" 10 stycznia pojawił się filmik pod tytułem "Radosław Majdan". Faktycznie, gdy go odpalimy od razu widać męża znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan. Ale nie tylko jego. Obok byłego sportowca pojawiła się kobieta.

Wojciech Galeński, który jest autorem wideo i na co dzień walczy ze złymi nawykami Polaków w kwestii parkowania, zaznaczył w komentarzu, że Majdan i wspomniana kobieta wysiedli z innych aut.

Majdan przeklina i wyzywa na filmiku

– Pop***ło cię, k***a mać?! – krzyczała "bohaterka" materiału. – Dawaj k***a policję, niech frajer k***a płaci! – wtórował jej Majdan. Galeński próbował powiedzieć im, że źle zaparkowali.

– Tu jest k***a szkoła, po***ało cię, k***a? – grzmiała kobieta. A z ust Majdana poleciały kolejne wyzwiska w kierunku nagrywającego: – Jesteś zj***nym łbem?! Jeszcze nagrywa.

Galeński mimo napiętej atmosfery zachowywał zimną krew i wspomniał, że obok placówki jest ponoć darmowy parking. Po tych słowach zostaje nazwany "lamusem" i "tumanem". W nagraniu przekleństwa padają zamiast przecinków.

Materiał i zachowanie bohaterów zszokowało widzów. Na koniec youtuber powiedział o co tak naprawdę poszło:

– Tutaj jest znak, że jest droga jednokierunkowa, ale nie dotyczy rowerów. Rowerzysta ma prawo tutaj sobie jechać. W momencie jak są tam zaparkowane samochody, no to po prostu rowerzysta ma utrudniony przejazd, bo musi się przeciskać. Ja przejeżdżając złożyłem lusterka. Delikatnie kurde bez szarpania. No i słyszę jakieś głosy, ludzie jacyś krzyczą za mną, to się zatrzymałem i włączyłem kamerkę. A resztę już znacie.

