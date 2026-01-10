Awantura z udziałem Radosława Majdana wyciekła do sieci.
Awantura z udziałem Radosława Majdana wyciekła do sieci. Fot. YouTube / samochodoza

W sieci pojawiło się zaskakujące nagranie z udziałem Radosława Majdana. Widać na nim, jak były bramkarz nie szczędzi wulgaryzmów w kierunku autora filmu. Na miejscu nagrania wybuchła niemała afera, a wszystko zaczęło się od zaparkowanego samochodu przed szkołą.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Na youtubowym kanale "samochodoza" 10 stycznia pojawił się filmik pod tytułem "Radosław Majdan". Faktycznie, gdy go odpalimy od razu widać męża znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan. Ale nie tylko jego. Obok byłego sportowca pojawiła się kobieta.

Wojciech Galeński, który jest autorem wideo i na co dzień walczy ze złymi nawykami Polaków w kwestii parkowania, zaznaczył w komentarzu, że Majdan i wspomniana kobieta wysiedli z innych aut.

Majdan przeklina i wyzywa na filmiku

– Pop***ło cię, k***a mać?! – krzyczała "bohaterka" materiału. – Dawaj k***a policję, niech frajer k***a płaci! – wtórował jej Majdan. Galeński próbował powiedzieć im, że źle zaparkowali.

– Tu jest k***a szkoła, po***ało cię, k***a? – grzmiała kobieta. A z ust Majdana poleciały kolejne wyzwiska w kierunku nagrywającego: – Jesteś zj***nym łbem?! Jeszcze nagrywa.

Galeński mimo napiętej atmosfery zachowywał zimną krew i wspomniał, że obok placówki jest ponoć darmowy parking. Po tych słowach zostaje nazwany "lamusem" i "tumanem". W nagraniu przekleństwa padają zamiast przecinków.

Materiał i zachowanie bohaterów zszokowało widzów. Na koniec youtuber powiedział o co tak naprawdę poszło:

– Tutaj jest znak, że jest droga jednokierunkowa, ale nie dotyczy rowerów. Rowerzysta ma prawo tutaj sobie jechać. W momencie jak są tam zaparkowane samochody, no to po prostu rowerzysta ma utrudniony przejazd, bo musi się przeciskać. Ja przejeżdżając złożyłem lusterka. Delikatnie kurde bez szarpania. No i słyszę jakieś głosy, ludzie jacyś krzyczą za mną, to się zatrzymałem i włączyłem kamerkę. A resztę już znacie.

Majdan jak na razie nie zechciał udzielić żadnego komentarza w tej sprawie. Nie wiadomo więc jaka byłaby jego wersja wydarzeń. Mimo wszystko przedstawiona awantura i wyzwiska mocno zaskoczyły oglądających.

Zobacz także

logo
Majdan został zapytany o swoje poprzednie małżeństwa. Ostro podsumował Dodę
logo
Radosław Majdan szczerze o ojcostwie. Piłkarz zdradził, czego mu wcześniej brakowało
logo
Majdan domaga się sprostowania od Latkowskiego. "Nie byłem bywalcem tego miejsca"
logo
Majdan szczerze podsumował małżeństwo z pierwszą żoną. "Byłem wtedy niedojrzały"
logo
Fanki w szoku, jak wygląda Rozenek-Majdan w tym wieku. "Można mieć taką figurę?!"
logo
Majdan podzielił się wzruszającym filmikiem. To niepublikowany fragment z wesela