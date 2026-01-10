Paulina Henning-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w 2. turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050 Fot. Shutterstock

W sobotę odbyły się wybory na przewodniczącego partii Polska 2050. Już wiemy, że dojdzie do drugiej tury głosowania na następczynię Szymona Hołowni. Powalczą w niej Paulina Henning-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ponad trzy miesiące temu Szymon Hołownia ogłosił, że nie zamierza ponownie ubiegać się o fotel przewodniczącego partii Polska 2050. Polityk starał się wówczas o stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, jednak przegrał z Bahramem Ahmedem Salihem, były prezydentem Iraku.

Będzie 2. tura wyborów na nowego szefa Polska 2050. Kobiec męskich rządów w partii

Ryszard Petru ujawnił przed oficjalnym stanowiskiem partii, że w 2. turze wyborów na nowego szefa Polski 2050 wezmą udział minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, która jako przedstawiciel strony rządowej należy do Rady Dialogu Społecznego, oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dotąd pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej ugrupowania. Kolejna tura wyborów odbędą się w poniedziałek (12 stycznia).

Przypomnijmy, że początkowo w wyborach pod uwagę było branych siedem kandydatur, jednak w grudniu ubiegłego roku z wyścigu o funkcję przewodniczącego wycofał się europoseł Michał Kobosko, a dzień przed oficjalnym głosowaniem z listy wypisał się wiceszef klubu parlamentarnego PL2050 Bartosz Romowicz.

Ostatecznie w gronie kandydatów – oprócz Henning-Kloski i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – znaleźli się poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha oraz poseł Rafał Kasprzyk.