Jak przebiegło spotkanie Donalda Tuska i Karola Nawrockiego?

9 stycznia w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Politycy, choć z różnych opcji, zgodzili się w istotnej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa. Premier ujawnił, w jakiej atmosferze przebiegała jego wizyta i jakie kwestie poruszył w rozmowie z prezydentem.

Tydzień kończymy z prawdziwym przytupem: jest decyzja w sprawie umowy UE z Mercosur, a Karol Nawrocki i Donald Tusk spotkali się po raz pierwszy od miesięcy. Wizytę premiera w Pałacu Prezydenckim zaplanowano na piątek, 9 stycznia. Po południu Tusk przekazał, jakie kwestie zostały poruszone podczas jego spotkania z Nawrockim. O wizycie opowiedział również rzecznik prezydenta.

Donald Tusk i Karol Nawrocki są zgodni. Przynajmniej w jednej kwestii

Nie jest tajemnicą, że relacje między prezydentem a premierem są napięte. Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski przez United Surveys by IBRiS, aż 84,8 proc. ankietowanych sądzi, że ich stosunki pozostaną złe (w tym 44,3 proc. uważa, że "zdecydowanie złe", a pozostałe 40,5 proc. ocenia, iż "raczej złe"). Tylko 10,6 proc. badanych wierzy w poprawę relacji (4,6 proc. nie ma zdania).

Tym większym zaskoczeniem dla licznej grupy Polaków może być fakt, że panowie znaleźli nić porozumienia w ważnej kwestii. Jak przekazują media, spotkanie trwało niespełna godzinę, ale wszystko wskazuje na to, że było bardzo owocne.

Donald Tusk i Karol Nawrocki rozmawiali "w cztery oczy" m.in. o sytuacji w Ukrainie, bezpieczeństwie kraju, szczycie grupy G20 i akcji promującej obecność Polski podczas obrad.

– Zwróciłem uwagę pana prezydenta na pewne okoliczności dotyczące rozmów o przyszłym pokoju i zobowiązań różnych państw, które będą konsekwencją zawarcia umowy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, a później między Rosją a Ukrainą, jeśli chodzi o zawieszenie ognia – komunikował Donald Tusk w wypowiedzi po spotkaniu z prezydentem.

Politycy doszli do ważnych wniosków dotyczących bezpieczeństwa Polski i ustalili wspólne działania, o czym także publicznie opowiedział Tusk.

Zaproponowałem panu prezydentowi, żeby w sprawach dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa Polski – bezpieczeństwa militarnego, a ono w dużym stopniu zależy od tego, jak zakończy się wojna, jaka będzie pozycja i sytuacja Ukrainy w czasie tych negocjacji i po wojnie (....) – [doszło do] solidarnego działania wszystkich polskich instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Donald Tusk premier RP

– Z zadowoleniem przyjmuję deklarację prezydenta, że w tych sprawach jest tego samego zdania. To znaczy, wyjmujemy kwestie Ukrainy, Rosji, bezpieczeństwa militarnego i bezpieczeństwa Polski z tych sporów i politycznej wewnętrznej walki. To musi być absolutnie nasze wspólne działanie. W związku z tym w sprawach, gdzie głos ma prezydent i polski rząd, będziemy starali się z prezydentem Nawrockim kształtować jedną linię całego państwa polskiego – powiedział.

Ponadto premier poinformował, że omawiali wspólne prowadzenie akcji promocji Polski, a także obecności Polski na szczycie grupy G20.

– To był główny temat naszego spotkania i muszę podkreślić, że coś ze świątecznego nastroju pozostało. Atmosfera tej rozmowy była bardzo dobra – przekazał mediom.

Poruszono także kwestię Grenlandii, a Tusk publicznie przekazał, że ze względu na sojusz Polski i USA powinno się wyrażać swoje obawy i "nie działać na kolanach", ale "mówić to, co się myśli".

Pozytywną ocenę spotkania prezydenta i premiera wyraził także rzecznik głowy państwa, Rafał Leśkiewicz. Jak ocenił, wizyta Tuska w Pałacu Prezydenckim przebiegła w "konstruktywnej, merytorycznej atmosferze", a politycy ustalili swoje zadania dotyczące negocjacji oraz dyskusji w sprawie pokoju w Ukrainie.

– Oczywiście ten format, który obejmuje bezpośrednie rozmowy z naszym sojusznikiem amerykańskim, z najważniejszym w NATO, z prezydentem Trumpem, z USA, to domena działań prezydenta Nawrockiego, natomiast udział w koalicji chętnych, rozmowy na poziomie europejskim, to domena premiera Tuska – wskazał Leśkiewicz.