2. sezon "The Pitt" już na HBO Max. Fani się niepokoją Fot. Warner Bros. Discovery

"The Pitt" zdaniem wielu widzów uchodzi za najlepszy serial medyczny wszech czasów, który swoim realizmem zdołał pobić bezkonkurencyjny dotąd "Ostry dyżur". Na HBO Max właśnie wleciał pierwszy odcinek 2. sezonu hitu z Noah Wylem. Publiczność już snuje teorie i jest przerażona tym, co widzi.

Realistyczny, polityczny, odważny – tymi słowami krytycy określali pierwszy sezon "The Pitt", który sięgnął po 5 statuetek Emmy (telewizyjnych Oscarów) m.in. za "najlepszy serial dramatyczny" i "najlepszego aktor w serialu dramatycznym", czyli Noah Wyle'a, obecnie grającego dr. Robby'ego, a dawniej wcielającego się w dr. Johna Cartera w "Ostrym dyżurze".

2. sezon "The Pitt" już na HBO Max. Jedna scena zszokowała widzów

Drugi sezon "The Pitt" powtarza formułę pierwszej odsłony. Każdy odcinek odpowiada jednej godzinie spędzonej na oddziale ratunkowym szpitala Pittsburgh w stanie Pensylwania. Chaos, braki kadrowe, zespół stresu pourazowego, groźba zamknięcia placówki i masowa strzelanina – to tylko część tego, co mogliśmy zobaczyć w pierwszych 15 odcinkach serialu medycznego stworzonego przez R. Scotta Gemmilla.

W najnowszym sezonie, który również będzie podzielony na 15 odcinków, dr Michael "Robby" Robinavitch rozpoczyna ostatni dyżur przed trzymiesięcznym urlopem. Skacze między pacjentami, a na głowie ma nową lekarz prowadzącą, dr Baran Al-Hashimi, która jest niezwykle postępowa i planuje wprowadzić do systemu działania SOR-u sztuczną inteligencję.

Noah Wyle w 2. sezonie serialu "The Pitt". Fot. Warner Bros. Discovery

W pierwszym odcinku 2. sezonu pracownicy oddziału ratunkowego znajdują w ubikacji porzuconego noworodka. Wystarczyła krótka sekwencja, by wstrząśnięci fani rozpoczęli śledztwo, które ma na celu ustalić, kto jest jego matką. Scenariusz serialu sugeruje, że jednym z motywów tego rozdziału będzie kryzys systemu ubezpieczeń zdrowotnych w USA. Odpowiedź na pytanie o powód pozostawienia dziecka w szpitalu może więc leżeć tuż pod naszym nosem.

Co więcej, widzowie są zaniepokojeni zachowaniem Robby'ego, który od pierwszej odsłony zmaga się z problemami psychicznymi. W nowym odcinku jeździ na motocyklu bez kasku, wyprzedza karetkę, a w szpitalu trafia na pacjentów po wypadku z udziałem motocyklisty. Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że pod koniec sezonu lekarza czeka tragedia.

W obsadzie "The Pitt" znów widzimy m.in. Katherine LaNasę ("Walentynki"), Taylor Dearden ("Ostatni mistrz"), Patricka Balla, Fionę Dourif ("Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently'ego"), Isę Briones ("Star Trek: Picard") i Gerrana Howella ("Ludwig"). Premiera kolejnego odcinka odbędzie się w piątek, 16 stycznia.