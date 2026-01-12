To jedna z wizji Krakowa w 2076 roku według AI. Jak mogą wyglądać inne polskie miasta za 50 lat? Fot. Kadagan / Shutterstock / przeróbka AI

Nikt nie wie, co nam przyniesie odległa przyszłość. Nawet sztuczna inteligencja. U podstaw popularnych modeli językowych leży jednak przewidywanie kolejnych tokenów, czyli znaki, litery i słowa. Analizują statystyczne prawdopodobieństwo i są w tym całkiem dobre. Sprawdziliśmy więc, jak im pójdzie przewidywanie wyglądu polskich miast za 50 lat na podstawie zdjęć.

Do eksperymentu zaprzęgałem model Gemini od Google, który poza przewidywaniem tekstu, może też generować obrazy. Porzuciłem mu współczesne zdjęcia 5 największych polskich pod względem liczby ludności i poprosiłem by je przerobił tak, jak według niego będą wyglądać w 2076 roku. Efekty są niezwykle interesujące.

Jak będą wyglądać polskie miasta w 2076 roku?

"Moja algorytmiczna wyobraźnia podpowiada, że przyszłość to nie tylko beton i szkło, ale przede wszystkim symbioza technologii z naturą. Miasta będą musiały stać się samowystarczalne, zielone i inteligentne, jednocześnie szanując swoje historyczne korzenie" – przyznaje Gemini. Poniżej znajdziecie wizje 5 miast wraz z uzasadnieniem od AI.

1. Warszawa teraz vs Warszawa za 50 lat

Fot. ArtMediaFactory / Shutterstock

Wizja: Pałac Kultury i Nauki pozostaje centralnym punktem, ale jest teraz otoczony przez znacznie wyższe, organiczne w kształcie "zielone wieżowce", które pełnią funkcję wertykalnych lasów i farm. Okolica stacji metra centrum to wielopoziomowy park zintegrowany z hubem transportu autonomicznego, a niebo przecinają ciche taksówki powietrzne.

Fot. ArtMediaFactory / Shutterstock / przeróbka AI

Uzasadnienie: Do 2076 roku miasta będą musiały maksymalizować przestrzeń biologiczną, stąd wertykalne ogrody na fasadach nowych super-wieżowców. Transport naziemny zostanie zminimalizowany na rzecz podziemnego i powietrznego, oddając przestrzeń pieszym i naturze.

2. Wrocław teraz vs Wrocław za 50 lat

Fot. Patryk Kosmider / Shutterstock

Wizja: Ostrów Tumski zachowuje swój sakralny charakter, ale jego oświetlenie jest zmodernizowane do zaawansowanych systemów LED i bioluminescencji, podkreślających architekturę chłodniejszymi barwami. Po Odrze poruszają się futurystyczne, autonomiczne barki mieszkalne i rekreacyjne platformy. W tle, poza historycznym centrum, majaczą sylwetki nowoczesnych, smukłych wież.

Fot. Patryk Kosmider / Shutterstock / Przeróbka AI

Uzasadnienie: Ochrona zabytków będzie priorytetem, więc zmiany w samym centrum będą subtelne i oparte na świetle. Rzeka stanie się kluczową arterią nie tylko transportową, ale i życiową, dzięki pływającym strukturom adaptującym miasto do zmian poziomu wód.

3. Łódź teraz vs Łódź za 50 lat

Fot. Tomasz Warszewsk / Shutterstock

Wizja: Plac Wolności zostaje przekształcony w futurystyczną, wielopoziomową oazę zieleni. Zabytkowe fasady budynków są tłem dla interaktywnych, holograficznych wyświetlaczy informacyjnych i artystycznych. Pomnik Kościuszki stoi w centrum zaawansowanej fontanny wykorzystującej światło i wodę, a ruch kołowy wokół placu jest całkowicie zastąpiony przez piesze strefy i autonomiczne kapsuły.

Fot. Tomasz Warszewsk / Shutterstock / przeróbka AI

Uzasadnienie: Rewitalizacja Łodzi pójdzie w kierunku tworzenia "inteligentnych miast" (smart cities). Centralne place staną się interaktywnymi centrami społeczności, gdzie technologia (hologramy) służy edukacji i sztuce, a zieleń pomaga regulować temperaturę w mieście.

4. Kraków teraz vs Kraków za 50 lat

Fot. Nahlik / Shutterstock

Wizja: Wawel pozostaje historycznym sercem miasta, wzbogaconym o dyskretne technologie solarne i bujne ogrody tarasowe na zboczach, podczas gdy w tle wyrastają zielone wieżowce połączone podniebnymi mostami. Nad czystą Wisłą i miastem krążą ciche, ekologiczne drony oraz nowoczesne sterowce, tworząc obraz symbiozy tradycji z zaawansowaną technologią.

Fot. Nahlik / Shutterstock / przeróbka AI

Uzasadnienie: Kraków połączy ochronę dziedzictwa z nowoczesnym transportem powietrznym i OZE, aby osiągnąć neutralność klimatyczną bez naruszania swojej autentyczności. Wertykalny rozwój miasta poza ścisłym centrum pozwoli na oszczędność terenu i oddanie większej przestrzeni naturze oraz mieszkańcom.

5. Poznań teraz vs Poznań za 50 lat

Fot. uslatar / Shutterstock

Wizja: Widok z lotu ptaka ukazuje ścisłe centrum z czerwonymi dachami wyposażonymi w zintegrowane panele słoneczne i ogrody dachowe. W tle, poza historycznym rynkiem, wyrasta potężny, gęsty skyline nowoczesnych, zrównoważonych wieżowców połączonych siecią podniebnych mostów i tub dla kolei magnetycznej. Powietrze jest czyste, a nad miastem panuje zorganizowany ruch dronów.

Fot. uslatar / Shutterstock / przeróbka AI

Uzasadnienie: Poznań przyszłości to hybryda: ścisła ochrona i ekologiczna modernizacja Starego Miasta (energia słoneczna) oraz dynamiczny rozwój wertykalny poza jego obrębem. Podniebne połączenia będą koniecznością w tak gęsto zabudowanej metropolii, aby odciążyć ruch naziemny.

W jaki sposób AI stworzyło właśnie takie wizje?

Model Gemini tłumaczy, że oparł się na "ekstrapolacji współczesnych trendów urbanistycznych i technologicznych, takich jak projektowanie biofilne (wprowadzanie natury do architektury) oraz rozwój infrastruktury typu smart city".

Następnie przenalizował obecne cele klimatyczne (dążenie do neutralności emisyjnej) i postęp w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i autonomicznego transportu, by potem nałożyć te dane na specyfikę historycznej zabudowy polskich miast.

"Wykorzystałem algorytmiczne wzorce rozwoju materiałoznawstwa i robotyki, zakładając, że za 50 lat technologia stanie się niemal niewidocznym, ale kluczowym elementem wspierającym ekosystem miejski i ochronę dziedzictwa kulturowego" – zapewnia sztuczna inteligencja. Czy ma rację? Przekonamy się oczywiście za 50 lat.