Prokuratura przesłuchała Jarosława Kaczyńskiego w sprawie śmierci Andrzeja Leppera. Shutterstock.com/Pawel Ciach

Jarosław Kaczyński publicznie oświadczył, że według niego Andrzej Lepper "został zamordowany". Tą wypowiedzią niejako "załatwił" sobie przesłuchanie. Prokuratura podjęła decyzję dotyczącą dalszych działań związanych ze śledztwem w sprawie śmierci Leppera.

Listopad 2025 roku, spotkanie w Kwidzynie – to właśnie w tych okolicznościach Jarosław Kaczyński w kontrowersyjnej wypowiedzi poruszył temat śmierci Andrzeja Leppera. W samobójstwo lidera Samoobrony nie do końca wierzył syn zmarłego polityka, Tomasz Lepper, co zadeklarował w rozmowie z mediami. Kaczyński poszedł o krok dalej.

Jarosław Kaczyński o śmierci Andrzeja Leppera

– Według mnie Lepper został zamordowany. Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, przejść na drugą stronę – przekazał publicznie. – Ja Leppera znałem dosyć dobrze i mogę powiedzieć, że jeżeli on był skłonny do popełnienia samobójstwa, to jestem skoczkiem wzwyż.

Jego wypowiedź szybko znalazła się nie tylko na językach mieszkańców Kwidzyna, ale i okrążyła krajowe media. Wywołała ona prawdziwą polityczną burzę, a w konsekwencji swoje stanowisko wyraził także m.in. Radosław Sikorski, który we wpisie opublikowanym w serwisie X przyznał, że "w pewnym sensie się zgadza".

Kaczyński przesłuchany. Prokuratura ujawnia, co ze śledztwem ws. śmierci Leppera

Po tej wypowiedzi Kaczyńskiego opinia publiczna zastanawiała się, jaka będzie reakcja prokuratury. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił wówczas, że omówi tę sprawę podczas spotkania z prokuratorem krajowym.

– (...) Jeżeli ktoś publicznie wypowiada takie tezy, to jeżeli miał informacje, to powinien o tym zawiadomić stosowane organy. Być może ma jakieś informacje, o których nie wie prokuratura, więc naprawdę będziemy poważnie rozważać, czy po prostu pana prezesa w tej kwestii nie przesłuchać. Zobaczymy, w jakim trybie może się to odbyć – informował w Polsat News.

W poniedziałek Wirtualna Polska poinformowała, że prokuratura przesłuchała Kaczyńskiego w charakterze świadka. Serwis cytuje wypowiedź rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotra Antoniego Skiby, który wytłumaczył, że czynności podjęto na mocy artykułu pozwalającego na gromadzenie dowodów w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania. Mężczyzna zaznaczył, że śledztwo nie zostanie wznowione.

– Analiza zeznań świadka nie doprowadziła do podjęcia decyzji o podjęciu umorzonego prawomocnie śledztwa. Czynności ze świadkiem miały związek z jego publicznymi wypowiedziami z listopada 2025 roku odnoszącymi się do przyczyn śmierci Andrzeja Leppera – przekazał Skiba.