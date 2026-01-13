Austriacy tak odśnieżają swoje drogi i chodniki. Fot. Instagram / stantonamarlberg

Zima daje się we znaki nie tylko w Polsce. Zasypane drogi i burze śnieżne to zmartwienie także dla Austriaków. Ale tam mają niezły sposób, aby pozbyć sie hałd białego puchu z dróg i chodników. Odśnieżania ktoś mógłby się od nich nauczyć.

Od początku roku Europa Środkowa zmaga się z trudnymi zimowymi warunkami. W Polsce wciąż miejscami sypie śnieg, a minusowa temperatura powoduje, że nie znika on nawet na chwilę. Wręcz przeciwnie. Zasypane, nieodśnieżone drogi i chodniki to w wielu miejscach smutna codzienność.

Na przykład wtorkowy poranek w Krakowie minął pod znakiem zupełnego chaosu w komunikacji miejskiej. Przez śnieżyce były spore opóźnieni. Ludzie mieli problem gdziekolwiek dotrzeć. To nie jest odosobniony przypadek. W innych miejsach także jest problem z odśnieżaniem dróg.

Austriacy mają sposób na hałdy śniegu. Inni mogliby się od nich uczyć

Okazuje się, że świetnym rozwiązaniem na pozbycie się śniegu mogą pochwalić się Austriacy. Tam również nie narzekają na nudę w pogodzie. Przez Austrię w ostatnich dniach przeszły burze śnieżne i dosypało białego puchu miejscami nawet do metra wysokości.

Na instgaramowym profilu @stantonamarlberg pojawił się filmik, na którym widać, jak tam radzą sobie z odśnieżaniem. Za ciężarkówką jedzie pług ze specjalną wyrzutnią, którą od razu zgarnianiany puch trafia na wywrotkę. Dzięki temu nie tworzą się hałdy na skrajach dróg czy chodników.

Takiego sposobu mogliby się nauczyć też w innych miejscach. Dodajmy, że zima w Europie da jeszcze o sobie znać. Przynajmniej do końce tego tygodnia możemy spodziewać się opadów.

W Polsce, Austrii, Czechach i na Słowacji meterolodzy zapowiadają też deszcz. Nie sprzyjają temu niskie temperatury. Służby biją więc na alarm w kwestii gołoledzi. Miejscami drogi i chodniki mogą zamienić się w lodowiska.

