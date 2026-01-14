Siłownia: wskazówki dla początkujących i lista rzeczy do zabrania. Unsplash.com/@shoham_avisrur

Jednym z twoich postanowień noworocznych było ćwiczenie na siłowni, ale jakoś tak wyszło, że odłożyłeś to "na jutro"? Jeśli dopiero zaczynasz, świetnie się składa. Przygotowaliśmy wskazówki dla początkujących i listę rzeczy potrzebnych na siłownię. Jeśli zapomnisz jednej z nich, może okazać się, że nici z treningu.

REKLAMA

W styczniu każdego roku siłownie pękają w szwach, a wszystko to za sprawą noworocznych postanowień, które sobie składamy. Po kilku tygodniach ćwiczących zaczyna ubywać (choć zwykle jeszcze przez jakiś czas płacą za karnety). Dla części osób aktywność fizyczna staje się z kolei wyrazem troski o siebie i częścią nowego stylu życia.

Niektórzy zaczynają chodzić na siłownię "od nowego roku", czyli zwykle od 2 stycznia, inni odkładają tę decyzję o kilka dni lub tygodni. Niezależnie od tego, do której z tych grup należysz, z pewnością przyda ci się kilka porad. Siłownia jest miejscem przyjaznym dla każdego, ale obowiązuje na niej kilka zasad (nie zawsze niepisanych). Ot, choćby dotyczących obuwia.

REKLAMA

Lista rzeczy na siłownię

Co będzie ci potrzebne na siłowni? Lista nie jest długa, ale na początku łatwo jest czegoś zapomnieć lub zwyczajnie o tym nie pomyśleć. W sytuacjach awaryjnych, jeśli np. nie zabierzesz ze sobą wody, prawdopodobnie kupisz ją w automacie lub recepcji, a w ostateczności nawet w pobliskim sklepie.

W torbie lub plecaku na siłownię powinny znaleźć się:

wygodny strój do ćwiczeń, buty sportowe, bidon z wodą lub innym napojem, np. izotonicznym, ręcznik, jeśli zamierzasz wziąć prysznic na siłowni: gumowe klapki, kosmetyczka (nie zapomnij spakować do niej żelu pod prysznic) i drugi ręcznik.

REKLAMA

Na niektórych siłowniach będziesz potrzebować także kłódki do szafki. Zanim wyruszysz na pierwszy trening, sprawdź w sieci, jakie zasady panują w obiekcie. Czasami kłódkę można kupić na miejscu, np. w automacie. Jeśli jednak nie będziesz jej mieć, może się okazać, że przyjdzie ci wybierać między pozostawieniem rzeczy osobistych w niezabezpieczonej szafce a zrezygnowaniem z treningu.

Pamiętaj także, by ręcznik, który wybierzesz, był odpowiednich wymiarów. Będziesz używać go do podkładania pod ciało podczas korzystania z maszyn, a prawdopodobnie także do wycierania potu. Możesz wziąć dwa (do wycierania np. twarzy wystarczy ci mały), a jeśli planujesz kąpiel, to nawet trzy ręczniki. Przydatne mogą okazać się również słuchawki, wybrane akcesoria do ćwiczeń (rękawice lub paski, gumy oporowe, opaski na kostki, wałek do masażu; spokojnie, z czasem zauważysz, co może się przydać) czy wreszcie proteinowa przekąska.

REKLAMA

Wskazówki dla początkujących na siłowni

Podczas pierwszej wizyty na siłowni możesz przejść się po sali do ćwiczeń i zapoznać z dostępnym sprzętem oraz maszynami. W niektórych obiektach za zapoznanie odpowiada pracownik, który pokaże ci to, co najważniejsze. Przed wejściem na salę zmień buty (na niektórych siłowniach przypomni ci o tym wywieszona kartka) i zabierz potrzebne przedmioty.

Pamiętaj o obowiązkowej rozgrzewce przed treningiem. Skorzystaj z bieżni, rowerka, orbitreku lub steppera. Rozgrzej całe ciało, a później te partie mięśni, które będziesz trenować. Podczas wykonywania ćwiczeń zadbaj o technikę, a pomiędzy kolejnymi seriami rób potrzebne przerwy (zwykle powinny trwać min. 60 sekund, a przy cięższych ćwiczeniach nawet 2-3 minuty). Szybko zorientujesz się, że sporą część pobytu na siłowni stanowią właśnie one.

Jeśli poważnie traktujesz przygodę z treningiem siłowym, będziesz potrzebować planu treningowego. Nie musisz sam go układać – możesz zwrócić się z prośbą o pomoc do eksperta, np. trenera. Postępy (liczbę wykonanych serii i powtórzeń oraz ciężar, opcjonalnie swoje uwagi) zapisuj w telefonie lub notesie. Po zakończonych ćwiczeniach możesz dorzucić także sesję cardio. Nie rzucaj się też na głęboką wodę i nie trenuj 7 razy w tygodniu, bo twoje mięśnie też potrzebują regeneracji.

Pamiętaj, że aktywność fizyczna to tylko jeden z czynników składających się na zdrowy styl życia. Dodaj do niej zbilansowaną dietę, a także odpowiednią ilość snu (średnio 7-9 godzin). I na koniec: do osiągnięcia celu niezbędne jest... określenie go. Powodzenia!